«Не каждый мужчина выдержит такую женщину». Татьяна Лугина откровенно рассказала о своей семье

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром». Юлия Артюх, СТВ:

В этой бурной профессиональной жизни, как вы говорите, очень много было делом случая. Как вы познакомились с супругом? Как умудрились выйти замуж, создать семью? Вы вся в работе.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Благодаря поддержке семьи, прежде всего. С мужем мы познакомились вообще в детстве. Я еще училась в 10 классе. Не то что мы поженились уже. Но познакомились, я была в 10 классе. Летом, на Купала. Совершенно случайно я попала к бабушке. В деревню мне некогда было ездить, а тогда я попала, как раз на Ивана Купала в ночь – там костер, деревенская дискотека, озеро, теплая погода. Я еще отучилась в 11 классе, а он поступил в Академию физкультуры, занимался профессионально греблей. Эти отношения длились, пока я закончила витебский техникум, мы встречались – он в Минске, я в Витебске. Юлия Артюх:

Сложные отношения на расстоянии. Татьяна Лугина:

Но они настоящие. Муж у меня однолюб, я так думаю, надеюсь. Мы прошли много и жизненных трудностей, потому что не каждый мужчина выдержит такую женщину. В семье, конечно, он лидер. Он настоящий мужчина – мало говорит. Я могу энергетически чувствовать, поддерживает ли он меня в том или другом решении. Он как настоящий мужчина позволяет мне принимать какие-то решения, которые бы мне хотелось принять. Если бы он сказал «нет, какой Минск, концерн», это же тоже очень сложно. Это смена места жительства. Причем, когда ты уже живешь в определенном режиме и ритме, меняешь абсолютно все. Там все обжито, свой угол и ритм, самое главное, сложившийся. А тут служебные квартиры, новый регион и ритм совершенно другой. Понятно, что только с учетом поддержки, понимания где-то в глубине души, даже если он не говорит, я понимаю, что все равно меня поддерживает и жалеет.

Юлия Артюх:

Когда вас назначали в Минск, вы советовались с ним или приняли решение, что согласны, а он поддержал? Татьяна Лугина:

Я вроде и советовалась, но он как-то молчал, поэтому я не могла понять. Я считаю, когда он молчит, я чувствую, что внутри он все равно меня поддерживает. Мы тогда взвешивали. Я думала, можно попробовать, можно и не пробовать. Но если не пробовать, ты примерно представляешь, какая твоя жизнь будет долгие годы. Генеральный директор «Полесья», уже пошел пятый год. Ты можешь прикинуть, как будет развиваться твой год. Юлия Артюх:

Будем считать, что муж по умолчанию вас поддержал. А дети?

Татьяна Лугина:

Дети меня всегда поддерживают. Старший ребенок уже жил в Минске, он всегда за знания, движение вперед. Он очень подвижный, пытливый, саморазвивающийся и постоянно работающий над собой молодой человек. Младший вначале абстрагированно относился. Он даже сам не знал, поеду я, не поеду. Мы думали, может, 8-9 класс он закончит в Пинске, а потом приедет в Минск. Но он потом сам изъявил желание, буквально в июне я переехала, а в июле он сказал: я приеду в Минск. Стало интересненько. Ну, переедешь – замечательно, мне хорошо. Дети у нас ментально другие, они более быстро адаптируются к тем условиям, которые рядом. У них больше желания к другому городу. Сказать, что он сильно рад… По крайней мере, он про Пинск уже и не думает. Самое главный жизненный вопрос – очень важно, когда семья вместе. Юлия Артюх:

А как вы проводите выходные или справляетесь со стрессовыми ситуациями, разгружаетесь? Я слежу за вашим Facebook, знаю, что вы участвуете и в марафонах, у вас есть физическая активность. Может, есть какое-то хобби? Татьяна Лугина:

Летом появилось хобби. Мы очень любим ездить в Пинск, потому что живем относительно за городом, в частном секторе. У нас прежде всего общение с природой – выйти на землю, собаки, огород. Мама держит большой огород.

Юлия Артюх:

А вы ей помогаете? Татьяна Лугина:

Я могу помочь убрать. Собрать морковку и забрать в Минск то, что там выращено. На самом деле это очень отвлекает. За мной цветы. Я всегда любила и люблю и домашние цветы, и на огороде я очень люблю зелень. Сегодня зелени очень много – туи, ели, пихты. И собака, безусловно. У нас немецкая овчарка. Когда общаешься с животными, кто еще тебя так поймет и с кем еще можно так поговорить? Очень хотелось бы, я думаю зимой к тому прийти, еще углубиться в культуру. Мне бы очень хотелось в Театр оперы и балета. В детстве я из Пинска ездила на поездах, чтобы ходить в минский театр. Много раз была на «Щелкунчике», «Лебединое озеро» – это вообще был мой любимый спектакль. Юлия Артюх:

Вы человек дела, глаза у вас горят. Сегодня вы раскрылись совершенно с другой стороны. Ваше главное достижение в жизни? Татьяна Лугина:

Моя семья и те отношения, которые мы в ней выстроили. Юлия Артюх:

С чего начинается ваш день?