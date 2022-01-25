Требует мужчину сильного и притом хочет им управлять. А какими ещё чертами обладают женщины с именем Татьяна?

Новости Беларуси. 25 января отмечают Татьянин день. Несмотря на то, что история праздника уходит своими корнями в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. О том, почему святая Татьяна считается покровительницей студентов, происхождении и значении имени Таня, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ирина Махнач, преподаватель авестийской школы астрологии:

В каждом имени есть очень серьезная программа. У нас есть вообще такой подход астрологии имени. Это очень серьезно. Потому что считается, что имя вообще является защитой, если очень удачно подобрать. А его, как правило, подбирали по разным направлениям. С одной стороны – мы сегодня говорим о Татьянах – это великомученица Татьяна, потому что в святцах она есть. Это человек, который в христианском эгрегоре сыграл свою роль. Поэтому очень часто, когда рождались люди, смотрели, если они христианского эгрегора для того, чтобы девочке дать силу духа.

Кроме всего прочего, имя еще подбирается по гороскопу, в зависимости от программы человека. Еще и по эгрегору, в зависимости от того, к какому эгрегору. Допустим, имя Татьяна, о котором мы говорим, – это греческий эгрегор. Это с Близнецами связано. И поэтому, если Татьяны настраиваются на коммуникацию, учебный процесс… Кстати, заметьте, как очень созвучно, потому что имя Татьяна еще и с Днем студента связано. А студенческая тема как раз близнецовская. Это учебный процесс, это всегда обмен информацией.

Есть еще у имени так называемая числовая мандала. И вот с Татьяной связан Марс как раз. Число 21 нас выводит на Марс. А это люди сильные, активные. И само по себе еще смотрели всегда, какая программа у имени, то есть перевод. Большую роль это играло. Как раз, смотрите, Татьяна – это учредительница, основательница. Поэтому там очень хорошие организаторские способности. Считается, что если человек соответствует своей программе, он более защищен, ему дается возможность реализоваться.

Кстати, еще очень интересно. В близнецовской теме, поскольку мы говорим, что это с греческим эгрегором связано, на нашей территории с вами (у нас все-таки такой славянский эгрегор), в принципе, эти все греческие имена очень хорошо вписались. Потому что мы принадлежим воздушному знаку Водолею и греческий эгрегор тоже связан с Водолеем. Воздушная такая среда. И очень хорошо у нас прижилось имя. Кстати, самые распространенные у нас имена – греческие. Их огромное количество. Вот мое имя Ирина тоже.

Но мы всегда смотрим с Близнецами водолейский наш эгрегор – это пятый знак творчества. Поэтому очень много Татьян – актрисы, люди очень общественные, общительные. Они там, где есть общение, коммуникации, любят путешествовать. Но они достаточно сильные, учредители, организаторы хорошие. Если Татьяна настраивается на эту волну, у нее действительно очень много получается.

А еще это парный знак. Сейчас, к сожалению, у нас нет, не распространены мужские имена. Раньше был Татиан. Всегда считается, когда у имени есть противоположная сторона, человеку с этим именем легче всего реализоваться, когда он в паре. Поэтому Татьяне лучше всего настраиваться на партнерские взаимоотношения. Если их нет, она всегда немножечко страдает. Хотя в партнерских взаимоотношениях она – лидер. Она требует мужчину сильного и притом хочет им управлять, руководить.

Но если Танюша такая серенькая, тихоня, очень ей сложно, и она не может реализоваться. Поэтому все-таки это такой общественный товарищ. Кстати, имя Татьяна, собственно говоря, относится к распространенным именам. Этим людям очень хорошо, чем больше они в обществе, в компании, тем легче им себя реализовать.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Это с точки зрения астрологии. А что говорят руны?