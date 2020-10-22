Тертель и Нарышкин открыли мемориальную доску в Институте национальной безопасности. Кадры с церемонии

Новости Беларуси. Как председатель российского исторического общества Сергей Нарышкин трепетно относится к памяти. Говорит, попытки переписать события прошлого разобьются о твердое намерение сохранить историческую правду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В год 75-летия Победы в Великой Ответственной войне в Институте национальной безопасности руководители КГБ Беларуси и СВР России открыли мемориальную доску.

Памятный знак посвящен легендарным советским разведчикам, уроженцам Беларуси. Алексей Ботян был известен как «капитан Алеша». О его жизни писали книги и снимали фильмы.

Прототип главного героя фильма «Майор Вихрь» – один из создателей спецназа внешней разведки КГБ.