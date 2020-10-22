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Тертель и Нарышкин открыли мемориальную доску в Институте национальной безопасности. Кадры с церемонии

22 октября 2020 18:23
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Новости Беларуси. Как председатель российского исторического общества Сергей Нарышкин трепетно относится к памяти. Говорит, попытки переписать события прошлого разобьются о твердое намерение сохранить историческую правду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тертель и Нарышкин открыли мемориальную доску в Институте национальной безопасности. Кадры с церемонии-1

Тертель и Нарышкин открыли мемориальную доску в Институте национальной безопасности. Кадры с церемонии-3

Тертель и Нарышкин открыли мемориальную доску в Институте национальной безопасности. Кадры с церемонии-5

В год 75-летия Победы в Великой Ответственной войне в Институте национальной безопасности руководители КГБ Беларуси и СВР России открыли мемориальную доску.

Тертель и Нарышкин открыли мемориальную доску в Институте национальной безопасности. Кадры с церемонии-8

Тертель и Нарышкин открыли мемориальную доску в Институте национальной безопасности. Кадры с церемонии-10

Тертель и Нарышкин открыли мемориальную доску в Институте национальной безопасности. Кадры с церемонии-12

Памятный знак посвящен легендарным советским разведчикам, уроженцам Беларуси. Алексей Ботян был известен как «капитан Алеша». О его жизни писали книги и снимали фильмы.

Тертель и Нарышкин открыли мемориальную доску в Институте национальной безопасности. Кадры с церемонии-15

Прототип главного героя фильма «Майор Вихрь» – один из создателей спецназа внешней разведки КГБ.

Тертель и Нарышкин открыли мемориальную доску в Институте национальной безопасности. Кадры с церемонии-18

Еще одно имя на доске – Юрий Дроздов. Именно он был основателем группы спецназначения «Вымпел» и лично принимал участие во многих спецоперациях.

Тертель и Нарышкин открыли мемориальную доску в Институте национальной безопасности. Кадры с церемонии-21

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Сергей Нарышкин # Иван Тертель # Юлия Бешанова # Фотофакт

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