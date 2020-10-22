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Сергей Нарышкин: для Беларуси важна стабильность. Это крайне важное условие для развития государства и общества

22 октября 2020 18:19
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность совместной работы спецслужб Беларуси и России с учетом внешней обстановки. Об этом он заявил 22 октября на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не остаются российские коллеги в стороне и относительно внутренней ситуации в Беларуси. Анализируют факты, делают выводы и, не стесняясь, громко называют имена тех, кто стоит за волнениями в нашей стране.

Сергей Нарышкин: для Беларуси важна стабильность. Это крайне важное условие для развития государства и общества-1

В частности, США, по утверждению Нарышкина, для раскачивания обстановки в Беларуси используют «самые нечистоплотные» методы.

Сегодня, 22 октября, глава СВР факт внешнего вмешательства в наши внутренние дела подтвердил.

Сергей Нарышкин: для Беларуси важна стабильность. Это крайне важное условие для развития государства и общества-4

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:  
Что касается влияния извне, то оно очевидное. И мы это видим и у нас, в России. Это видят и наши коллеги – сотрудники Комитета государственной безопасности Республики Беларусь. Это влияние, во-первых, не бескорыстное.

Конечно, мы видим стремление неконституционными методами попытаться изменить существующее устройство, существующую политическую власть. Но я уверен в том, что для государства, для Беларуси важна стабильность. Хотя, конечно, реформа Конституции, начало которой положено, даст ответы на многие вопросы. При этом необходимость сохранить стабильность – это крайне важное условие для развития государства и общества.

Сергей Нарышкин: для Беларуси важна стабильность. Это крайне важное условие для развития государства и общества-7

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Сергей Нарышкин # Иван Тертель # Юлия Бешанова # Фотофакт

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