Сергей Нарышкин: для Беларуси важна стабильность. Это крайне важное условие для развития государства и общества

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность совместной работы спецслужб Беларуси и России с учетом внешней обстановки. Об этом он заявил 22 октября на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не остаются российские коллеги в стороне и относительно внутренней ситуации в Беларуси. Анализируют факты, делают выводы и, не стесняясь, громко называют имена тех, кто стоит за волнениями в нашей стране.