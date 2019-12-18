«У нас на дорогах гибнут, как на войне». Что делать? 5 мнений

Мнения эксперты высказали в программе «В обстановке мира». – «Мы не можем допустить гуманизацию до той степени, когда это позволит снизить предел ответственности» – «Необходимо ли человека, который впервые нарушил, сразу привлекать к административной ответственности?» – «Я плачу этот штраф. Но, на мой взгляд, наверное, он не настолько велик, чтобы я в следующий раз был предельно сконцентрирован» – «Целевая установка, вообще, всех предпринимаемых мер: это прекратить войну на дорогах» – «Автолюбители жалуются, что камеры не всегда стоят там, где они должны были бы стоять»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Президент Беларуси провёл совещание по административному кодексу. Вдумаемся: за 10 лет число административный правонарушений увеличилось вдвое. К ответственности привлечено 3,5 млн. человек. Однако, более 80% – это нарушения ПДД. В связи с этим, в полной ли мере обеспечивается справедливость при наказании, и что нам делать в таком случае со статистикой? Потому что если подходить чисто формально, то можно очень здорово так порассуждать об уровне законопослушности граждан нашей страны. На самом деле, является ли вот эта «административка» таким фундаментальным, важным критерием для определения законопослушности граждан? О чём, кстати, глава государства и говорил.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Те цифры, которые сегодня озвучены, они объективно существуют. Причём, они связаны как раз-таки с внедрением современных средств фиксации административных правонарушений. Это объективный процесс, он используется во всём мире. Я имею в виду, что касается нарушений правил дорожного движения. И это должно быть одним из сдерживающих моментов. То есть такие средства фиксации правонарушений должны применяться. С другой стороны, сама цифра по себе, конечно, она вызывает вопрос, поскольку она несколько искажает картину законопослушности нашего населения. Надо помнить, что есть правонарушители, которые однажды совершили правонарушение, понесли наказание и больше никогда своего поступка не повторят. Есть те, которые множественно совершали правонарушения. И вопрос в том, где найти эту грань, где найти тот уровень обеспечения и правопорядка, и справедливости как раз-таки применяемого наказания. Поскольку главная цель – не карательная. Главная цель – превентивная. И предупреждать, и профилактировать административные правонарушения – задача стоит №1.И как раз-таки в этом ключе, я думаю, поставлены задачи, которые озвучены были на совещании. И они должны являться предметом очень серьёзного изучения правоприменителей, учёных. Поскольку совершенствование кодекса об административных правонарушениях – это достаточно нужный и важный процесс для чего? Для того, чтобы как раз-таки и обеспечить этот запрос общества на справедливость отношений между человеком и государством, между бизнесом и государством. Игорь Марзалюк:

Иногда, вообще, складывается впечатление, особенно автолюбители жалуются, что камеры не всегда стоят там, где они должны были бы стоять. Я говорю, что это, конечно, эмоциональный фон людей, но многие говорят, что часто это превращается в банальный сбор денег.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома Беларуси, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь:

Речь идёт о системной и комплексной работе. Вы как раз опосредованно об этом и сказали. Нельзя устанавливать просто правила игры. Сегодня мы вводим новый элемент в административное право – фотофиксацию и порядок, процессуальный порядок, как осуществляется карательная мера в связи с введением вот этой новой абсолютно для нас в какое-то время, новые абсолютно способы фиксации административного правонарушения. И Президент на совещании как раз об этом и говорил, и Вы сейчас об этом сказали. Первое: профилактика и предупреждение. То есть необходимо обеспечить безопасность на дороге. Почему мы вот так вот про этот вопрос говорим? Потому что из около 90% административных правонарушений – той прозвучавшей цифре – это как раз и есть та самая фотофиксация. И причём этот способ фиксации административного правонарушения расширяется. Мы же с вами можем получить что? Ещё раз увеличение этих цифр. И мы говорим: а законопослушные граждане или нет? Поэтому первое – системная работа. То есть в части дорожной безопасности, в части дорожного движения необходимо обеспечить предупреждение и профилактику административных правонарушений. Второе: когда вводилась эта мера, вводился упрощённый порядок. Зафиксировали – получил соответствующее сообщение – заплати штраф. И это действует безотказно. Но сегодня, наверное, надо посмотреть ещё раз на этот вопрос, и необходимо ли человека, который впервые нарушил, его сразу привлекать к административной ответственности? Может быть, достаточно будет для человека, и это подтверждает законопослушность, предупредить на первый раз, замечание объявить ему, предупреждение. То есть вводить какие-то новые элементы, может быть, которые сегодня в нашем административном праве не прописаны. И таким образом мы можем добиться: первое – законопослушности и второе – мы не будем иметь вот этой картины. На которую обычный человек смотрит – на статистику, – и говорит: «Как так? Почему так много?» То есть это ещё один такой вот момент. Игорь Марзалюк:

Я знаю, что Вы были в Казахстане. Как там, какая там практика в этом плане?

Игорь Луцкий, генеральный директор телеканала СТВ:

Да, на прошлой неделе пришлось побывать в Алма-Аты и в Нурсултане. И я вам хочу сказать, что определённое внимание обратил на то, как ведут себя водители. Там системы фотофиксации нарушений внедрены очень серьёзно. И водитель привёл пример, что за день один из нарушителей накатал на где-то на 5 тысяч долларов. Он выехал без техосмотра, и получилось так, что его фиксировали камеры постоянно. И честно говоря, они тоже разводят руками и не знают, что делать. Но закон суров, но он – закон! Поэтому, прежде всего, конечно же, воспитание у нас внутри законопослушности. Я и сам, честно скажу, иногда попадаю на камеры, но это не потому что у меня есть желание нарушить: ты либо задумался, либо что-то пропустил, знак, который висел у тебя. И я чувствую себя виновным, правда. И я плачу этот штраф. Но, на мой взгляд, наверное, он не настолько велик, чтобы я в следующий раз был предельно сконцентрирован. Честно, вот, скажу. И я знаю, что целый перечень нарушений по фотофиксации – как сделать так, чтобы и волки сыты, и овцы целы – это вопрос большой для меня. Светлана Любецкая:

Я бы здесь добавила: в балансе всегда самое главное – не впадать в крайности. Да, мы не можем допустить гуманизацию до той степени, когда это позволит снизить предел ответственности. С другой стороны –мы не можем перейти черту жёсткости. Фактически на грани жестокости. То есть увеличение и низшая планка, они должны быть очень сбалансированы. Для чего? Вот я склоняюсь к тому, что, всё-таки, идеология закона ведь какая: он должен очень чётко информировать… Игорь Марзалюк:

То есть важно предупредить, что будет ещё жестче? Светлана Любецкая:

Предупредить. Закон должен быть известен, он должен быть понятен. И вот сегодня с учётом такого количества нарушений в плане соблюдения правил дорожного движения, на мой взгляд, должно быть массово информационное извещение населения о том, где стоят камеры, какие есть ограничивающие знаки, какая предусмотрена ответственность. Для того чтобы тот, кто является участником дорожного движения, он чётко знал и понимал пределы своего поведения. С другой стороны, когда мы говорим об ужесточении ответственности, да, там где есть серьёзные нарушения: нарушения правил проезда перекрёстков, там, где водитель не пропускает пешехода – это фактически лицо на дороге, представляющее опасность.

Геннадий Пальчик, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Я с другой стороны хотел бы посмотреть, как-то мы идём на законодательство... Мне кажется, какая целевая установка, вообще, вот этих всех предпринимаемых мер: это прекратить войну на дорогах. Ведь если посмотреть на статистику, сколько у нас погибает или получают достаточно серьёзные увечья из дорожно-транспортных происшествий, которые в частности определяются нарушением скоростного режима, алкогольным опьянением, всё, что с ним связано. То есть если исходить из этой позиции, понимаете, тогда по-другому можно посмотреть на эту проблему. И тогда на статистику, которую мы имеем, достаточно впечатляющую такую величину, нужно смотреть – а как вот эти наши меры сопоставимы с другой статистикой: а привело ли это, наше действие законодательное, к тому, что у нас меньше травм, меньше гибели. То есть, как с этим связано. То есть не смотреть сквозь призму законопослушности и сколько штрафов. Увеличим – уменьшим, понимаете? Нужно смотреть целевую установку. А целевая установка связана с жизнью человека. Это демографическая ситуация. У нас на дорогах гибнут, как на войне. Вадим Ипатов:

Я бы добавил к этому ещё информационную работу. Светлана Анатольевна об этом тоже говорила. Необходимо говорить не только о тех массовых нарушениях, но и том, что положительное у нас есть. Как формируются, строятся дороги, какие улучшения в данных дорогах делаются для того, чтобы обеспечить тот же соответствующий скоростной режим. Сколько у нас сегодня автомобилей, и в преломлении на количество этих автомобилей, сколько граждан нарушают. То есть надо показывать положительную динамику тоже. Для того чтобы граждане, у них формировалось положительное отношение к закону. Что закон против них не направлен. Вот эта совокупность законов, она направлена, прежде всего, для того, чтобы прекратить войну на дорогах. Геннадий Пальчик:

Я приведу пример из своей личной жизни. В своё время был корпус учебный на Маяковского. И там, сейчас за Червенским рынком, там был торговый центр, я не помню, как он назывался, и там на таком пешеходном переходе было много достаточно жертв. И там был установлен такой стенд: «На этом месте погибло…» И потом периодически в это окошко вставлялось – сколько человек. Я вам хочу сказать – вот этот один знак, он до сегодняшнего дня и там, я думаю, – это тоже мера. Вот тебе, скажем, какой-то радар, вот тебе ещё составляющая. То есть комплексным должен быть подход, исходя из целевой установки. А не когда мы только говорим об увеличении штрафов, о количестве.