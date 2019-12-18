Что такое Новый год для каждого? Рассказывают минчане и гости города на Октябрьской площади
Новости Беларуси. Беларусь готовится встречать 2020-й. Столица уже в обновленном наряде. Миллионами огней светятся улицы и проспекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сказочную атмосферу дополняют десятки оригинальных конструкций и елей. А еще афишы, флаги, растяжки – все призывает погрузиться в новогоднюю суету и атмосферу праздника.
Корреспондент Евгений Пустовой не удержался.
В центре Минска вырос сказочный лес и целый зоопарк зверюшек. В путешествие за новогодним настроением приехала семья из Полоцка. У Свистоновых такая традиция – собираться у столичной елки.
Очень красиво в Минске!
По делам приехали и заодно решили посетить все елки. Мы каждый год ездим в Минск и наслаждаемся красотой.
Новогодняя суета – признак спокойствия и в обществе, и в государстве. Даже от флагов и растяжек веет новогодним чудом. Атмосфера призывает всех на площадь – Октябрьскую, Дворца спорта, у Ратуши. Десятки праздничных локаций в Минске и сотни по всей стране.
Мы сейчас идем в цирк. А вечером, когда зажжется иллюминация, будем уже здесь.
Настроение очень хорошее. С семьей встречаем Новый год.
Уже пора праздновать. Настроение должно быть внутри.
На работе подбить баланс, а в магазине купить мандарины. Это все для взрослых. Для детей зимнее чудо уже наступило. У Деда Мороза задача создать настроение, несмотря на отсутствие снега, а вот дефицита в праздничной атмосфере точно нет.
Дед Мороз:
Подарки буду дарить людям, чтобы хорошо отмечали Новый год, и радость, конечно же.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Последние дни года – время распродаж и гастролей. В эти дни Минск словно магнит притягивает эстрадных звезд и театры из соседних стран. Разыгрываются баталии по сценариям классиков литературы. И на коком бы соседнем языке не была постановка, белорусы понимают. Даже без новогоднего волшебства.
Последние сутки года заполняют светлыми надеждами и в предпраздничные ночи. Это магия иллюминации. А украсть волшебство не получится. Не в чести белорусов всякая нечисть. Ни в сказках, ни в жизни.
Все будет хорошо. Мы надеемся на удачу и благополучие в нашей дальнейшей жизни.
Это радостный красивый праздник. Надо радоваться!
Дед Мороз обязательно, музыка, хорошее настроение. Это самое важное.
Очень красиво все украшено, нам очень нравится.
Просто солнышко выглянуло, и мы подошли к елке. Где музыка, там и мы.
Евгений Пустовой:
Самая энергичная часть общества – молодежь – на Октябрьской площади уже пританцовывает, правда не под чужую дудку, а под новогодние композиции. В ритм старается попасть даже Дедушка Мороз. Возраст – не помеха ни празднику, ни вере в новогодние чудеса. В себя и свою страну. А вместо точек все расставили снежинки – пока рукотворные.
Здесь, в центре Минска, у елки уже припарковал свои волшебные сани главный новогодний персонаж – Дед Мороз. Беларусь мчится в 2020-й. Наши соотечественники – в предновогодней суете. А самый актуальный лозунг – с Новым годом и Рождеством!