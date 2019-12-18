Что такое Новый год для каждого? Рассказывают минчане и гости города на Октябрьской площади

Новости Беларуси. Беларусь готовится встречать 2020-й. Столица уже в обновленном наряде. Миллионами огней светятся улицы и проспекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сказочную атмосферу дополняют десятки оригинальных конструкций и елей. А еще афишы, флаги, растяжки – все призывает погрузиться в новогоднюю суету и атмосферу праздника. Корреспондент Евгений Пустовой не удержался.

В центре Минска вырос сказочный лес и целый зоопарк зверюшек. В путешествие за новогодним настроением приехала семья из Полоцка. У Свистоновых такая традиция – собираться у столичной елки.

Очень красиво в Минске! По делам приехали и заодно решили посетить все елки. Мы каждый год ездим в Минск и наслаждаемся красотой. Новогодняя суета – признак спокойствия и в обществе, и в государстве. Даже от флагов и растяжек веет новогодним чудом. Атмосфера призывает всех на площадь – Октябрьскую, Дворца спорта, у Ратуши. Десятки праздничных локаций в Минске и сотни по всей стране.

Мы сейчас идем в цирк. А вечером, когда зажжется иллюминация, будем уже здесь.

Настроение очень хорошее. С семьей встречаем Новый год.

Уже пора праздновать. Настроение должно быть внутри.

На работе подбить баланс, а в магазине купить мандарины. Это все для взрослых. Для детей зимнее чудо уже наступило. У Деда Мороза задача создать настроение, несмотря на отсутствие снега, а вот дефицита в праздничной атмосфере точно нет.

Дед Мороз:

Подарки буду дарить людям, чтобы хорошо отмечали Новый год, и радость, конечно же. Евгений Пустовой, корреспондент:

Последние дни года – время распродаж и гастролей. В эти дни Минск словно магнит притягивает эстрадных звезд и театры из соседних стран. Разыгрываются баталии по сценариям классиков литературы. И на коком бы соседнем языке не была постановка, белорусы понимают. Даже без новогоднего волшебства. Последние сутки года заполняют светлыми надеждами и в предпраздничные ночи. Это магия иллюминации. А украсть волшебство не получится. Не в чести белорусов всякая нечисть. Ни в сказках, ни в жизни.

Все будет хорошо. Мы надеемся на удачу и благополучие в нашей дальнейшей жизни.

Это радостный красивый праздник. Надо радоваться!

Дед Мороз обязательно, музыка, хорошее настроение. Это самое важное.

Очень красиво все украшено, нам очень нравится. Просто солнышко выглянуло, и мы подошли к елке. Где музыка, там и мы.