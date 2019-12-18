В Беларуси упростят получение медсправки для водителей. Её можно будет получить за день

Новости Беларуси. Водительская медсправка за 60 минут. В Гомеле, Минске и Столбцах стартует пилотный проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь автолюбителям не нужно будет обращаться в поликлинику по месту жительства за выпиской из медицинской карты. Достаточно заполнить заявку на сайте медучреждения, где проходят комиссию, и выписку запросят сами врачи. При отсутствии противопоказаний по здоровью получить необходимый документ водители смогут всего за час. Раньше на это могла потребоваться и неделя. Евгений Поболовец подробнее.

Вы – кандидат в водители категории А и В? Вам нужна справка врача? Бывалые тут же посоветуют взять как минимум один выходной день, отпрашиваясь с работы: сдать анализы, ждать их результаты, получить выписку в своей поликлинике, затем еще день – на медицинскую водительскую комиссию.

Евгений Поболовец, корреспондент:

Теперь у вас нет необходимости обращаться в поликлинику по месту жительства для выписки из амбулаторной карты. Достаточно заполнить электронную заявку на сайте поликлиники – и врачи это сделают за вас. Дальше вам останется приехать в поликлинику в указанное время, буквально за час пройти всех врачей и получить вожделенную справку.

Сделаем оговорку: это сработает, если у вас не будет противопоказаний. Это сработает, если вы готовы ждать 5 дней, пока выписка придет из вашей поликлиники.

Сдал все анализы, зарегистрировался на сайте поликлиники № 24. Номер свой ввел, код. За два часа я уже все практически прошел.

Мы по его заявлению сделали в запрос в Воложин на учетность у психиатра-нарколога. Но это надо было подождать где-то в течение нескольких дней. Он решил самостоятельно, это его право. Он сегодня принес, сейчас получит справочку на вождение. Пока по ускоренной процедуре можно пройти медкомиссию в трех поликлиниках: 24-я – в Минске, 7-я – в Гомеле и столбцовская районная.