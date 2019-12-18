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Салют в новогоднюю ночь в Минске начнётся в 1.30

18 декабря 2019 16:15
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Новости Беларуси. Праздничный салют в новогоднюю ночь пройдет у Дворца спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пиротехническое шоу начнется в 1.30. Особую атмосферу светопредставлению придаст тандем лазеров, музыкального сопровождения и спецэффектов.

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Впрочем, столица уже живет предпраздничными хлопотами. Рождественские ярмарки посещают минчане и туристы. Октябрьская площадь сейчас самое излюбленное место для отдыха. Здесь и самое яркое новогоднее дерево Минска и большая культурная программа.

Салют в новогоднюю ночь в Минске начнётся в 1.30-1

20 декабря во Дворце Республики начнутся сказочные представления. На Главную елку и елочку страны в большом и малом залах Дворца билеты практически проданы. Самое главное для отдыхающих – безопасность. В предпразднничные дни ее гарантируют правоохранители столицы.

Салют в новогоднюю ночь в Минске начнётся в 1.30-4

# Новый год # общество # Фотофакт

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