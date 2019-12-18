Салют в новогоднюю ночь в Минске начнётся в 1.30

Новости Беларуси. Праздничный салют в новогоднюю ночь пройдет у Дворца спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пиротехническое шоу начнется в 1.30. Особую атмосферу светопредставлению придаст тандем лазеров, музыкального сопровождения и спецэффектов.

Попробовать монастырский сыр и сделать ёлочную игрушку в стиле 30-ых годов. Вся программа фестиваля «Рождественская радость»

Впрочем, столица уже живет предпраздничными хлопотами. Рождественские ярмарки посещают минчане и туристы. Октябрьская площадь сейчас самое излюбленное место для отдыха. Здесь и самое яркое новогоднее дерево Минска и большая культурная программа.