Дзермант: «Реальные переговоры о мире начнутся только тогда, когда они почувствуют явную угрозу для себя»

Авторская рубрика Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Общение белорусского лидера с иностранными журналистами всегда привлекает повышенное внимание. В очередной раз президент Беларуси ответил на вопрос, будет ли белорусская армия участвовать в российской специальной военной операции в Украине. Лукашенко: «Хотите мира в Украине, давайте завтра начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять». Подробности. Заметьте, каждый раз об этом звучит вопрос. И каждый раз президент терпеливо объясняет: мы будем воевать, если на нас будет совершено нападение, мы знаем, что нас активно подталкивают и провоцируют на первый удар для того, чтобы НАТО потом оправдало начало масштабной атаки на нас и начало большой войны. Мы знаем об этом, но и повторения внезапного нападения с их стороны, как в 1941 году, тоже не допустим. Для этого на нашей территории развернута союзная белорусско-российская группировка войск. Но Александр Лукашенко не только парирует такие вопросы, но и ставит свои перед западными журналистами и западными элитами. Сенсационно прозвучало его приглашение в адрес президента США Джо Байдена посетить Беларусь для возможного участия в прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Причем позже, уже во время встречи с российским лидером, тот подчеркнул, что разделяет такие подходы.

Лидер Беларуси показывает, кто реально заинтересован в мире, кто к этому всегда стремился и даже теперь готов сделать все для этого. К сожалению, по действиям западных политиков, которые выражаются во все больших объемах поставок оружия в Украину, рассчитывать на мирные переговоры в ближайшее время не приходится.

Наоборот, на прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности западные элиты устами премьер-министра Британии Риши Сунака фактически открытым текстом говорят, что их цель – добиться поражения России, поэтому поставки оружия продолжатся. Их не смущают истощения собственных запасов оружия, ведь они признают, что оно предназначалось именно для противостояния с Россией.

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании:

В этом году мы начали первыми в мире поставлять танки в Украину. Мы начали обучение пилотов и морских пехотинцев. Мы оказываем значительную финансовую поддержку. Все это изменяет положение Украины на фронте. Наша задача – чтобы Украина победила. Нам необходима военная стратегия, чтобы Украина получила решительное преимущество на поле битвы. Чтобы победить в войне, Украине необходимо больше артиллерии, больше бронированных автомобилей и других вооружений. Мы будем поставлять столько вооружения, сколько мы поставляли в 2022 году. Мы будем защищать украинские города от дронов, мы также будем поставлять дальнобойные боеприпасы. Мы будем устанавливать развитую систему противовоздушной обороны. Мы готовы помочь любой стране, которая готова поставить Украине истребители. Но мы должны также обучать украинских пилотов, чтобы они могли летать на самых прогрессивных истребителях. Александр Лукашенко рассказал и о том, во что превратилась Европа. Она фактически полностью утратила суверенитет, унизительно подчинившись интересам США. Да, Европа больше не субъект, это добыча, которую американцы используют для продолжения собственного господства. Президент напомнил и о том, что идея объединения европейских и российских возможностей была по-своему привлекательной и могла бы стать одной из опор многополярного мира, но именно поэтому американцы использовали Украину, чтобы ее торпедировать. А сейчас Украина – это оружие, направленное на ослабление России, но также и Китая, с которым Запад будет разбираться следующим.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это не конфликт Москвы с Западом. Надо шире рассматривать. Это глобальный конфликт между Америкой с Западом с одной стороны и Китаем с другой стороны. Это главное. Не Россия. Китай – для них главное. Мы понимаем, что схватка сейчас имеет гораздо большим масштаб, чем просто региональный, чем судьба Украины. Речь идет о будущей конфигурации мира. США и стоящие за ними глобальные элиты не хотят терять влияние и власть, уступать в чем-то новым полюсам силы и развития, именно поэтому им нужны войны и конфликты – для ослабления своих конкурентов.

Да, мы хотим мира, говорим про это и прилагаем усилия в этом направлении, но сейчас нужно ясно понимать, что происходит. Теряющий уверенность в себе гегемон думает только о сохранении своей власти, поэтому в воронку конфликта втягивается Европа, Россия, все те, кто хоть как-то могут бросить им вызов. И мира в Украине не будет, пока они чувствуют возможность расширения конфликта в безопасных для себя формах. Реальные переговоры о мире начнутся только тогда, когда они почувствуют явную и прямую угрозу для себя. Кстати, Александр Лукашенко очень прямо ответил на вопрос о размещении ядерного оружия в Беларуси: нам не нужно стратегическое ядерное оружие, мы не собираемся грозить США, а вот для тактического ядерного оружия техническая база готова, на всякий случай. Чтобы все наши западные соседи понимали, чем им будет грозить нападение на нашу страну.