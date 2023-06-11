«У нас идеология одна и та же». Почему Беларусь и Китай так близки?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Не могу не спросить о том уровне достаточно доверительных и дружественных отношений, которые мы сегодня наблюдаем между Беларусью и КНР. Хочу, чтобы вы дали им характеристику, возможно, проинформировали нас о далеко идущих планах.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Это статус всепогодных отношений. Это означает предельно высокую степень доверия по всем внешнеполитическим и экономическим вопросам, культурным, историческим, религиозным. Это значит, что мы всегда при оценке той или иной ситуации будем спрашивать друг друга, интересоваться позицией друг друга перед тем, как выработать свою национальную позицию. О чем это говорит? О том, что Беларусь имеет предельно высокий статус партнера КНР. Мы видим, как Беларусь реализует многие инвестиционные проекты, экономические, поддерживает любые инициативы, которые исходят от Пекина. Мы видим, что такой взаимностью отвечает и Пекин по отношению к Беларуси. Сюда идут инвестиции, приезжают китайские специалисты, китайские студенты. Мы видим плотное взаимодействие как на уровне корпоративного руководства наших компаний, взаимодействие наших госведомств, экспертов, научных кругов. Конечно, для более точного понимания… Почему мы так близки? Потому что у нас идеология одна и та же. В Беларуси социально ориентированная экономика, и у Китая все направлено под единым тезисом: все для народа. Они все ходят со значками Советского Союза, а внизу написано «Все для народа». Так и у нас. У нас идеология общая, поэтому мы так легко и объединяемся.
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