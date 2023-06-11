«У нас идеология одна и та же». Почему Беларусь и Китай так близки?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Не могу не спросить о том уровне достаточно доверительных и дружественных отношений, которые мы сегодня наблюдаем между Беларусью и КНР. Хочу, чтобы вы дали им характеристику, возможно, проинформировали нас о далеко идущих планах.