Более 50 тыс. школьников встретили рассвет взрослой жизни. Окунулись в атмосферу праздника с выпускниками

Новости Беларуси. Ночью с 10 на 11 июня будущие абитуриенты прощались со школой. Более 50 тысяч 11-классников встретили рассвет взрослой жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Анна Корольчук окунулась в атмосферу праздника.

Этот костюм ждал своего звездного часа три месяца. До выпускного остались считаные часы.

Илья Толстенков, выпускник Гомельского городского лицея № 1:

Сам не верю, не понимаю, что вот-вот – и оно все заканчивается, моя школьная жизнь. Учителя очень сильно помогли: и в моральном плане, и в плане знаний. Очень много мне дали. Илья Толстенков в предвкушении, на праздник собирается, расправив плечи. У парня в кармане сразу два 100-балльных сертификата по ЦЭ. Такой результат – скорее неожиданность. В олимпиадном движении парень не участвовал, да и на репетиционных экзаменах максимальных баллов не было.

Илья Толстенков:

Ну 90 плюс было. Честно, до сотни я и не стремился, хотя все люди стремятся до 100. Но именно такой цели, что я к этому всегда иду, я такого не ставил. Но так получилось, я рад. Его пример – показатель того, что с должным усердием возможно все. В городской лицей Илья перешел два года назад, до этого учился в сельской школе. Сейчас собирается покорять столичный вуз и стать инженером-программистом. Рядом с триумфатором – гордые родители, которые всегда верили в сына.

Александр и Надежда Толстенковы, родители Ильи:

Мы были уверены, что он сможет ту планку, что он поднял, ее преодолеть.

– Большую роль педагоги вложили, очень много.

– Благодарность всем учителям Гомельского городского лицея. Большое спасибо!

– Он раскрылся как личность, замотивировался еще больше. Выпускники этого года стали первопроходцами – сдавали централизованный экзамен. Морально школьники к нему были готовы, а репетиционные испытания и работа с психологом добавили уверенности в себе.

Галина Шалупаева, учитель математики Гомельского городского лицея № 1:

Считаю, что подготовка всегда одна и та же: нужно учить математику и знать ее. А будет ли она в форме выпускного экзамена письменного или в форме сдачи ЦЭ, это просто формы сдачи экзамена. Ученик либо там, либо там должен показать свои знания.

Светлана Судкова, учитель русского языка и литературы Гомельского городского лицея № 1:

Все выпускники выбирают не куда подойдут их баллы и сертификаты, не то учебное заведение, куда они смогут сдать, поступить, а они это все выбирают заранее. Они идут уже целенаправленно в определенные вузы на определенные специальности.

Меньше стресса, больше свободных летних дней. Новая система, безусловно, облегчила жизнь тем, кто собирается в вузы. Остальные же старшеклассники, нацеленные на рабочие профессии, предпочли бы сдавать экзамены по старой схеме. Да и с результатами теста были согласны далеко не все. Вопрос обсудили на самом высоком уровне. Портить баллы абитуриентам не собирался никто. Глава государства потребовал создать оптимальный и справедливый механизм вступительных испытаний. Возможно, с симбиозом теста и собеседования. Успешность кампании этого года Министерство образования оценит осенью.

Мейкап, прическа и платье, пошитое на заказ. Сегодня Вероника Концевая чувствует себя сказочной принцессой.

Вероника Концевая, выпускница Гомельского городского лицея № 1:

Немножко не понимаю, где я.

– Еще не осознаешь?

– Нет, абсолютно. Не могу даже поверить, что это я сейчас буду забирать свой аттестат. Преображение завершилось, и выпускница спешит за своей наградой. Аттестат особого образца и золотая медаль – итог 11 лет работы над собой. Впрочем, гены тоже не подкачали.

Дмитрий Концевой, отец Вероники:

Когда-то много-много лет назад я тоже получил определенную награду, рад, что дочь продолжила. Узнав об экзаменационных изменениях 2023 года, в семье Концевых сначала заволновались, но итог порадовал. Если ребенок готовился, то и результат родителям понятен.

Анастасия Концевая, мать Вероники:

Первыми всегда быть очень сложно и волнительно, но я думаю, что мы приложили все усилия. И наша дочь прошла этот год достойно. И результаты экзамена, и окончание школы очень достойные. Алена Зубарева уже знает не только свою будущую профессию, но и место работы. Девушка решила продолжать семейную династию энергетиков и сразу взяла целевое направление. Баллов на желанную специальность хватает и так, но отработка выпускницу не пугает – это ее осознанный выбор.

Алена Зубарева, выпускница Гомельского городского лицея № 1:

Я поступаю в БГТУ имени Сухого на инженера-энергетика, электроэнергетика-электротехника. Я эту специальность выбрала для себя давно, потому что с детства смотрела на папу, на его работу, предприятие. И мне это всегда было очень близко.

Сергей Зубарев, отец Алены:

Вся семья работает в сфере энергетики, поэтому это, наверное, осознанный выбор с ранних лет. Назвать их детьми получается с трудом. Они – прекрасные и звонкие, практически взрослые. Полные энергии, амбиций и желания покорить мир.

Анна Корольчук, корреспондент:

Овации оправданы. Среди выпускников лицея – 22 медалиста и 19 обладателей 100-балльных сертификатов по ЦЭ. Остался впереди лишь последний рывок вступительной кампании. Но сейчас не об этом. Сегодня их праздник, волшебная ночь, которая запомнится на всю жизнь.

Медали не только золотые и серебряные, но и именные лицейские. На память. Взамен – благодарности педагогам и записи в книге выпускников. Официальную часть сменяет креатив от родителей и слезы расставания. Новый этап в жизни вызывает и страх, и сладкое предвкушение.

Татьяна Чаплинская, директор Гомельского городского лицея № 1:

Это наши дети. Наши повзрослевшие дети. Они навсегда будут с нами, и сколько бы лет не было лицею, каждый выпускник – это история лицея.

Что-то невероятное, невероятные эмоции, достойное завершение.

– Это еще не завершение, это еще только начало.

– Это того стоило.