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Более 50 тыс. школьников встретили рассвет взрослой жизни. Окунулись в атмосферу праздника с выпускниками

11 июня 2023 17:49
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Новости Беларуси. Ночью с 10 на 11 июня будущие абитуриенты прощались со школой. Более 50 тысяч 11-классников встретили рассвет взрослой жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анна Корольчук окунулась в атмосферу праздника.

Более 50 тыс. школьников встретили рассвет взрослой жизни. Окунулись в атмосферу праздника с выпускниками-1

Этот костюм ждал своего звездного часа три месяца. До выпускного остались считаные часы.

Более 50 тыс. школьников встретили рассвет взрослой жизни. Окунулись в атмосферу праздника с выпускниками-4

Илья Толстенков, выпускник Гомельского городского лицея № 1:
Сам не верю, не понимаю, что вот-вот – и оно все заканчивается, моя школьная жизнь. Учителя очень сильно помогли: и в моральном плане, и в плане знаний. Очень много мне дали.

Илья Толстенков в предвкушении, на праздник собирается, расправив плечи. У парня в кармане сразу два 100-балльных сертификата по ЦЭ. Такой результат – скорее неожиданность. В олимпиадном движении парень не участвовал, да и на репетиционных экзаменах максимальных баллов не было.

Более 50 тыс. школьников встретили рассвет взрослой жизни. Окунулись в атмосферу праздника с выпускниками-7

Илья Толстенков:
Ну 90 плюс было. Честно, до сотни я и не стремился, хотя все люди стремятся до 100. Но именно такой цели, что я к этому всегда иду, я такого не ставил. Но так получилось, я рад.

Его пример – показатель того, что с должным усердием возможно все. В городской лицей Илья перешел два года назад, до этого учился в сельской школе. Сейчас собирается покорять столичный вуз и стать инженером-программистом. Рядом с триумфатором – гордые родители, которые всегда верили в сына.

Более 50 тыс. школьников встретили рассвет взрослой жизни. Окунулись в атмосферу праздника с выпускниками-10

Александр и Надежда Толстенковы, родители Ильи:
Мы были уверены, что он сможет ту планку, что он поднял, ее преодолеть.
– Большую роль педагоги вложили, очень много.
– Благодарность всем учителям Гомельского городского лицея. Большое спасибо!
– Он раскрылся как личность, замотивировался еще больше.

Выпускники этого года стали первопроходцами – сдавали централизованный экзамен. Морально школьники к нему были готовы, а репетиционные испытания и работа с психологом добавили уверенности в себе.

Более 50 тыс. школьников встретили рассвет взрослой жизни. Окунулись в атмосферу праздника с выпускниками-13

Галина Шалупаева, учитель математики Гомельского городского лицея № 1:
Считаю, что подготовка всегда одна и та же: нужно учить математику и знать ее. А будет ли она в форме выпускного экзамена письменного или в форме сдачи ЦЭ, это просто формы сдачи экзамена. Ученик либо там, либо там должен показать свои знания.

Более 50 тыс. школьников встретили рассвет взрослой жизни. Окунулись в атмосферу праздника с выпускниками-16

Светлана Судкова, учитель русского языка и литературы Гомельского городского лицея № 1:
Все выпускники выбирают не куда подойдут их баллы и сертификаты, не то учебное заведение, куда они смогут сдать, поступить, а они это все выбирают заранее. Они идут уже целенаправленно в определенные вузы на определенные специальности.

Более 50 тыс. школьников встретили рассвет взрослой жизни. Окунулись в атмосферу праздника с выпускниками-19

Меньше стресса, больше свободных летних дней. Новая система, безусловно, облегчила жизнь тем, кто собирается в вузы. Остальные же старшеклассники, нацеленные на рабочие профессии, предпочли бы сдавать экзамены по старой схеме. Да и с результатами теста были согласны далеко не все. Вопрос обсудили на самом высоком уровне. Портить баллы абитуриентам не собирался никто. Глава государства потребовал создать оптимальный и справедливый механизм вступительных испытаний. Возможно, с симбиозом теста и собеседования. Успешность кампании этого года Министерство образования оценит осенью.

Более 50 тыс. школьников встретили рассвет взрослой жизни. Окунулись в атмосферу праздника с выпускниками-22

Мейкап, прическа и платье, пошитое на заказ. Сегодня Вероника Концевая чувствует себя сказочной принцессой.

Более 50 тыс. школьников встретили рассвет взрослой жизни. Окунулись в атмосферу праздника с выпускниками-25

Вероника Концевая, выпускница Гомельского городского лицея № 1:
Немножко не понимаю, где я.
– Еще не осознаешь?
– Нет, абсолютно. Не могу даже поверить, что это я сейчас буду забирать свой аттестат.

Преображение завершилось, и выпускница спешит за своей наградой. Аттестат особого образца и золотая медаль – итог 11 лет работы над собой. Впрочем, гены тоже не подкачали.

Более 50 тыс. школьников встретили рассвет взрослой жизни. Окунулись в атмосферу праздника с выпускниками-28

Дмитрий Концевой, отец Вероники:
Когда-то много-много лет назад я тоже получил определенную награду, рад, что дочь продолжила.

Узнав об экзаменационных изменениях 2023 года, в семье Концевых сначала заволновались, но итог порадовал. Если ребенок готовился, то и результат родителям понятен.

Более 50 тыс. школьников встретили рассвет взрослой жизни. Окунулись в атмосферу праздника с выпускниками-31

Анастасия Концевая, мать Вероники:
Первыми всегда быть очень сложно и волнительно, но я думаю, что мы приложили все усилия. И наша дочь прошла этот год достойно. И результаты экзамена, и окончание школы очень достойные.

Алена Зубарева уже знает не только свою будущую профессию, но и место работы. Девушка решила продолжать семейную династию энергетиков и сразу взяла целевое направление. Баллов на желанную специальность хватает и так, но отработка выпускницу не пугает – это ее осознанный выбор.

Более 50 тыс. школьников встретили рассвет взрослой жизни. Окунулись в атмосферу праздника с выпускниками-34

Алена Зубарева, выпускница Гомельского городского лицея № 1:
Я поступаю в БГТУ имени Сухого на инженера-энергетика, электроэнергетика-электротехника. Я эту специальность выбрала для себя давно, потому что с детства смотрела на папу, на его работу, предприятие. И мне это всегда было очень близко.

Более 50 тыс. школьников встретили рассвет взрослой жизни. Окунулись в атмосферу праздника с выпускниками-37

Сергей Зубарев, отец Алены:
Вся семья работает в сфере энергетики, поэтому это, наверное, осознанный выбор с ранних лет.

Назвать их детьми получается с трудом. Они – прекрасные и звонкие, практически взрослые. Полные энергии, амбиций и желания покорить мир.

Более 50 тыс. школьников встретили рассвет взрослой жизни. Окунулись в атмосферу праздника с выпускниками-40

Анна Корольчук, корреспондент:
Овации оправданы. Среди выпускников лицея – 22 медалиста и 19 обладателей 100-балльных сертификатов по ЦЭ. Остался впереди лишь последний рывок вступительной кампании. Но сейчас не об этом. Сегодня их праздник, волшебная ночь, которая запомнится на всю жизнь.

Более 50 тыс. школьников встретили рассвет взрослой жизни. Окунулись в атмосферу праздника с выпускниками-43

Медали не только золотые и серебряные, но и именные лицейские. На память. Взамен – благодарности педагогам и записи в книге выпускников. Официальную часть сменяет креатив от родителей и слезы расставания. Новый этап в жизни вызывает и страх, и сладкое предвкушение.

Более 50 тыс. школьников встретили рассвет взрослой жизни. Окунулись в атмосферу праздника с выпускниками-46

Татьяна Чаплинская, директор Гомельского городского лицея № 1:
Это наши дети. Наши повзрослевшие дети. Они навсегда будут с нами, и сколько бы лет не было лицею, каждый выпускник – это история лицея.

Более 50 тыс. школьников встретили рассвет взрослой жизни. Окунулись в атмосферу праздника с выпускниками-49

Что-то невероятное, невероятные эмоции, достойное завершение.
– Это еще не завершение, это еще только начало.
– Это того стоило.

Более 50 тыс. школьников встретили рассвет взрослой жизни. Окунулись в атмосферу праздника с выпускниками-52

И как бы не хотелось, праздник не длится вечно. Но любой конец – это начало чего-то нового. Вчерашние 11-классники встретили свой первый рассвет уже в другом статусе.

# Выпускной # общество # Анна Корольчук # Фотофакт

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