Более 50 тыс. школьников встретили рассвет взрослой жизни. Окунулись в атмосферу праздника с выпускниками

Новости Беларуси. Ночью с 10 на 11 июня будущие абитуриенты прощались со школой. Более 50 тысяч 11-классников встретили рассвет взрослой жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Анна Корольчук окунулась в атмосферу праздника.
Новости Беларуси. Ночью с 10 на 11 июня будущие абитуриенты прощались со школой. Более 50 тысяч 11-классников встретили рассвет взрослой жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Анна Корольчук окунулась в атмосферу праздника.
Этот костюм ждал своего звездного часа три месяца. До выпускного остались считаные часы.
Илья Толстенков, выпускник Гомельского городского лицея № 1:
Сам не верю, не понимаю, что вот-вот – и оно все заканчивается, моя школьная жизнь. Учителя очень сильно помогли: и в моральном плане, и в плане знаний. Очень много мне дали.
Илья Толстенков в предвкушении, на праздник собирается, расправив плечи. У парня в кармане сразу два 100-балльных сертификата по ЦЭ. Такой результат – скорее неожиданность. В олимпиадном движении парень не участвовал, да и на репетиционных экзаменах максимальных баллов не было.
Илья Толстенков:
Ну 90 плюс было. Честно, до сотни я и не стремился, хотя все люди стремятся до 100. Но именно такой цели, что я к этому всегда иду, я такого не ставил. Но так получилось, я рад.
Его пример – показатель того, что с должным усердием возможно все. В городской лицей Илья перешел два года назад, до этого учился в сельской школе. Сейчас собирается покорять столичный вуз и стать инженером-программистом. Рядом с триумфатором – гордые родители, которые всегда верили в сына.
Александр и Надежда Толстенковы, родители Ильи:
Мы были уверены, что он сможет ту планку, что он поднял, ее преодолеть.
– Большую роль педагоги вложили, очень много.
– Благодарность всем учителям Гомельского городского лицея. Большое спасибо!
– Он раскрылся как личность, замотивировался еще больше.
Выпускники этого года стали первопроходцами – сдавали централизованный экзамен. Морально школьники к нему были готовы, а репетиционные испытания и работа с психологом добавили уверенности в себе.
Галина Шалупаева, учитель математики Гомельского городского лицея № 1:
Считаю, что подготовка всегда одна и та же: нужно учить математику и знать ее. А будет ли она в форме выпускного экзамена письменного или в форме сдачи ЦЭ, это просто формы сдачи экзамена. Ученик либо там, либо там должен показать свои знания.
Светлана Судкова, учитель русского языка и литературы Гомельского городского лицея № 1:
Все выпускники выбирают не куда подойдут их баллы и сертификаты, не то учебное заведение, куда они смогут сдать, поступить, а они это все выбирают заранее. Они идут уже целенаправленно в определенные вузы на определенные специальности.
Меньше стресса, больше свободных летних дней. Новая система, безусловно, облегчила жизнь тем, кто собирается в вузы. Остальные же старшеклассники, нацеленные на рабочие профессии, предпочли бы сдавать экзамены по старой схеме. Да и с результатами теста были согласны далеко не все. Вопрос обсудили на самом высоком уровне. Портить баллы абитуриентам не собирался никто. Глава государства потребовал создать оптимальный и справедливый механизм вступительных испытаний. Возможно, с симбиозом теста и собеседования. Успешность кампании этого года Министерство образования оценит осенью.
Мейкап, прическа и платье, пошитое на заказ. Сегодня Вероника Концевая чувствует себя сказочной принцессой.
Вероника Концевая, выпускница Гомельского городского лицея № 1:
Немножко не понимаю, где я.
– Еще не осознаешь?
– Нет, абсолютно. Не могу даже поверить, что это я сейчас буду забирать свой аттестат.
Преображение завершилось, и выпускница спешит за своей наградой. Аттестат особого образца и золотая медаль – итог 11 лет работы над собой. Впрочем, гены тоже не подкачали.
Дмитрий Концевой, отец Вероники:
Когда-то много-много лет назад я тоже получил определенную награду, рад, что дочь продолжила.
Узнав об экзаменационных изменениях 2023 года, в семье Концевых сначала заволновались, но итог порадовал. Если ребенок готовился, то и результат родителям понятен.
Анастасия Концевая, мать Вероники:
Первыми всегда быть очень сложно и волнительно, но я думаю, что мы приложили все усилия. И наша дочь прошла этот год достойно. И результаты экзамена, и окончание школы очень достойные.
Алена Зубарева уже знает не только свою будущую профессию, но и место работы. Девушка решила продолжать семейную династию энергетиков и сразу взяла целевое направление. Баллов на желанную специальность хватает и так, но отработка выпускницу не пугает – это ее осознанный выбор.
Алена Зубарева, выпускница Гомельского городского лицея № 1:
Я поступаю в БГТУ имени Сухого на инженера-энергетика, электроэнергетика-электротехника. Я эту специальность выбрала для себя давно, потому что с детства смотрела на папу, на его работу, предприятие. И мне это всегда было очень близко.
Сергей Зубарев, отец Алены:
Вся семья работает в сфере энергетики, поэтому это, наверное, осознанный выбор с ранних лет.
Назвать их детьми получается с трудом. Они – прекрасные и звонкие, практически взрослые. Полные энергии, амбиций и желания покорить мир.
Анна Корольчук, корреспондент:
Овации оправданы. Среди выпускников лицея – 22 медалиста и 19 обладателей 100-балльных сертификатов по ЦЭ. Остался впереди лишь последний рывок вступительной кампании. Но сейчас не об этом. Сегодня их праздник, волшебная ночь, которая запомнится на всю жизнь.
Медали не только золотые и серебряные, но и именные лицейские. На память. Взамен – благодарности педагогам и записи в книге выпускников. Официальную часть сменяет креатив от родителей и слезы расставания. Новый этап в жизни вызывает и страх, и сладкое предвкушение.
Татьяна Чаплинская, директор Гомельского городского лицея № 1:
Это наши дети. Наши повзрослевшие дети. Они навсегда будут с нами, и сколько бы лет не было лицею, каждый выпускник – это история лицея.
Что-то невероятное, невероятные эмоции, достойное завершение.
– Это еще не завершение, это еще только начало.
– Это того стоило.
И как бы не хотелось, праздник не длится вечно. Но любой конец – это начало чего-то нового. Вчерашние 11-классники встретили свой первый рассвет уже в другом статусе.