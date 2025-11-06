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Европейский инвестиционный банк одобрил кредит Литве на 300 млн евро

06 ноября 2025 07:02
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Европейский инвестиционный банк одобрил выделение Литве оборонного кредита на 300 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Данный транш является уже вторым. Первый составил 540 миллионов евро. Эти деньги Вильнюс тратит на возведение масштабного военного городка в Руднинкае для немецких солдат. Часть займа направлена на закупку партии ракет стоимостью 5 ,5 миллионов евро. Кроме того, в Литве началось строительство завода по производству боеприпасов. Партнером проекта выступила Германия.

Немецкие министры стали чаще критиковать Фридриха Мерца.

# Международная политика # Новости Литвы

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