Европейский инвестиционный банк одобрил кредит Литве на 300 млн евро

Европейский инвестиционный банк одобрил выделение Литве оборонного кредита на 300 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данный транш является уже вторым. Первый составил 540 миллионов евро. Эти деньги Вильнюс тратит на возведение масштабного военного городка в Руднинкае для немецких солдат. Часть займа направлена на закупку партии ракет стоимостью 5 ,5 миллионов евро. Кроме того, в Литве началось строительство завода по производству боеприпасов. Партнером проекта выступила Германия.