Как работает самый крупный и современный завод Беларуси? Посетили Минское кожевенное объединение

Новости Беларуси. Белорусы по праву гордятся тем, что смогли сохранить все лучшее, что осталось после распада СССР, приумножить и модернизировать. Именно поэтому сегодня мы имеем предприятия по производству практически всех необходимых товаров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. От сельского хозяйства до школы высоких технологий. Кожевенная отрасль Беларуси представлена четырьмя предприятиями. Под Минском разместился один из самых технически оснащенных кожевенных заводов на территории стран постсоветского пространства. На экскурсию отправился Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Минское производственное кожевенное объединение в Гатово – самый крупный и современный завод в Беларуси. На рынке уже более 30 лет.

Здесь выпускают весь спектр натуральных кож: для обуви, галантерейных изделий, мебели и не только. Всего более сотни видов изделий. Расцветка и отделка на любой вкус. Среди трендов этого сезона – фуксия, ментол и лаванда.

Дмитрий Царенко, начальник отдела продаж Минского производственного кожевенного объединения:

Мы не отстаем от мировых трендов, от новых цветовых решений. То есть каждый год больше 150-200 оттенков кож разрабатывается.

Выделка кожи – процесс не быстрый и технически сложный. После сортировки шкур сырье исключительно от белорусских производителей проходит несколько этапов обработки. Далее полуфабрикату придают необходимую толщину и цвет. На все уходит чуть менее месяца.

Вячеслав Мирусин, заместитель генерального директора по производству Минского производственного кожевенного объединения:

Кожа в дальнейшем при необходимости шлифуется, наносится покрывное покрытие, оно может наноситься двумя видами: валиком или распылением. Кожа сортируется, при необходимости наносится декоративное либо другое тиснение.

На предприятии сегодня трудится больше 500 человек, но для дальнейшего увеличения объемов производства необходим приток новых работников. Помимо комфортных условий труда, достойной зарплаты и расширенного социального пакета, руководство готово решить и жилищный вопрос. В 2023 году в Гатово по поручению главы государства построили жилой дом для работников кожевенного завода. Обладателем арендной квартиры стала и семья Ефремовых. Екатерина и ее муж уже не один год работают на предприятии. Но этой весной новая двухкомнатная квартира для них стала полной неожиданностью.

Екатерина Ефремова, инженер по охране труда Минского производственного кожевенного объединения:

Большая квартира, светлая, мы ремонт не делали, потому что обои нейтральные – светло-бежевого, светло-серого цвета. Сейчас молодым семьям построить – нужны деньги, а тут как работали, мы и собираемся работать. Поэтому нас это вполне устраивает. И аренда небольшая. В доме для нынешних и будущих работников завода 100 светлых, просторных квартир. Благодаря новостройке заветные арендные квадраты получили и молодые специалисты.

Елизавета Бекиш, инженер-технолог Минского производственного кожевенного объединения:

Условия хорошие, хорошо, что очень близко от работы, не надо далеко ездить.

Андрей Осипов, аппретурщик-наладчик Минского производственного кожевенного объединения:

Сюда я приехал, потому что мне понравилась вакансия. Я увидел для себя много интересного, думаю, что предприятие перспективное. К нам поступают новые заказы.

И действительно – заказов немало. В год предприятие производит почти 3 миллиона квадратных метров кожи, это площадь 400 футбольных полей. Более половины выпускаемой здесь продукции поставляют на экспорт. Россия, Казахстан, Польша, Италия, Китай. Из-за санкций рынки сбыта пришлось диверсифицировать, но объемы экспортных поставок постоянно увеличиваются.

Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения:

Предприятие год к году плюсует. Мы увеличиваем объемы выпуска, поставки на экспорт, растет наш коллектив. И, конечно же, мы развиваемся. Закупаем новое технологическое оборудование, внедряем новые методики. Главная наша задача в рамках импортозамещения – обеспечить разнообразной, качественной кожей в первую очередь наших белорусских потребителей.