Потери Польши в 2026-м могут достичь 270 млрд злотых

Польша столкнулась с рекордным бюджетным дефицитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно плану госрасходов на 2026 год, потери составят 270 миллиардов злотых.

Основными причинами стали возросшие расходы на оборону, масштабные социальные обязательства, а также увеличение стоимости обслуживания госдолга. Премьер-министр Дональд Туск не исключил рост налогового бремени для граждан, а это неизбежно вызовет острую реакцию общества.