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Потери Польши в 2026-м могут достичь 270 млрд злотых

06 ноября 2025 07:21
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Польша столкнулась с рекордным бюджетным дефицитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно плану госрасходов на 2026 год, потери составят 270 миллиардов злотых. 

Основными причинами стали возросшие расходы на оборону, масштабные социальные обязательства, а также увеличение стоимости обслуживания госдолга. Премьер-министр Дональд Туск не исключил рост налогового бремени для граждан, а это неизбежно вызовет острую реакцию общества.

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# Кризис в ЕС # Новости Польши

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