Игумения Евдокия: реставрация монастыря, как решить ситуацию в Украине и 850 лет со дня преставления Евфросинии Полоцкой

Новости Беларуси. Полоцк - колыбель белорусской духовности и государственности. В эти дни он становится центром притяжения паломников со всего мира, сообщили в программе «Неделя».

В понедельник, 5 июня, отметили день памяти преподобной Евфросинии Полоцкой. 850 лет назад она завершила свой земной путь. Она одна из самых почитаемых святых не только в нашей стране. У нас ее считают покровительницей и небесной заступницей земли белорусской. Спасо-Евфросиниевский женский монастырь в 2025 году готовится отмечать 900-летие. Жемчужина комплекса – Спасо-Преображенская церковь, построенная при жизни Евфросинии Полоцкой. В обители продолжается масштабная реставрация. Полностью работы планируют завершить к юбилейному 2025 году. Спасо-Преображенская церковь снаружи будет иметь облик храма XIX века, а внутри – XII. Наша съемочная группа отправилась в Полоцк, попала в сердце монастыря и пообщалась с его настоятельницей. Чем уникален Преображенский храм?

Сергей Шуманский, корреспондент:

Я знаю, что вы уже не один десяток лет – настоятельница Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке. Расскажите, как вы впервые вступили вот сюда, на территорию церкви, в храм? Игумения Евдокия, настоятельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря:

Я приезжала еще до открытия монастыря сюда. Здесь было, конечно, единственное утешение – это Преображенский храм, в котором мы находимся, а всё остальное просто такое очень скорбное впечатление оставляло, потому что везде была разруха. Два полуразрушенных храма стояло, в корпусе жили мирские люди в очень таких условиях. Но потом промыслом божьим в 1990 году было разрешено открыть обитель. Потихонечку ремонтировали корпуса, выселяли людей, восстанавливали храмы, служили в этом храме Преображенском, потому что это был единственный Преображенский действующий храм. Здесь, в храме, была масленая живопись XIX века по фрескам XII века, и из-за перепада температуры масленая живопись отшелушивалась. И были установлены леса в 1992 году, были привлечены мастера. В частности, руководителем реставрации фресок был Владимир Васильевич Ракицкий из Минска, и он начинал реставрацию фресок этого древнейшего храма. В 2007 году подключились московские реставраторы, которые уже имели в то время уже опыт по реставрации фресок, древнейших фресок уже более 30 лет.

Сергей Шуманский:

То есть вот эти все фрески возле нас это какой век? Игумения Евдокия:

Это XII век.

Сергей Шуманский:

То есть все они восстановлены в оригинале? Игумения Евдокия:

Да, все они восстановлены в таком веке, в котором они были, в XII веке. В этом храме у многих святых угодников есть свитки в руках. И вот теперь тоже учеными-реставраторами определено, что прямо с купола до низа одним и тем же почерком на этих свитках надписи. И Владимир Димитриевич Соловьянов сказал, что это рука не художника, а это рука переписчика книг. А переписчик книг в то время была преподобная Евфросиния. И вот преподобная для того, чтобы своей рукой тоже написать что-то в этом храме, она оставила свитки у святых и написала своей рукой то, что она желала написать. И там написаны слова не поучения тех святых отцов, которые изображены на фреске, а обращение к ним, прославление этих святых. «Всякие скорби, всякие болезни, всякие войны – это следствия греха человека»

Сергей Шуманский:

А что вы можете сказать, учитывая ситуацию в сегодняшнем мире, особенно учитывая Украину, Киево-Печерскую лавру, да и вообще что происходит вокруг нас. Ведь здесь все фрески прямо взывают к миру, благодати, а вот что происходит сегодня? Игумения Евдокия:

Всякие скорби, всякие болезни, всякие войны – это следствия греха человека. Господь создал человека по образу и по подобию своему, дал ему разум, дал ему свободную волю и дал ему закон, инструкцию, по которой надо жить человеку, чтобы наследовать рай. Человек должен остановиться, раскаяться о том, где он согрешил перед Богом, где он не так сделал. И с сегодняшнего денечка он должен начать новую жизнь по закону Божьему, если человек чистосердечно раскаивается, с него снимается этот багаж грехов – и Бог принимает его. Преподобный Серафим сказал такое сравнение, преподобный Серафим Саровский, он в этом жизни тоже ощутил райскую благодать, и он сказал: «О если бы знал человек, что Господь, уготовав любящим его, он согласился бы всю эту временную жизнь сидеть в темной яме», – такое страшное сравнение, – «в темной яме, наполненной червями, и согласился бы, чтобы всю эту жизнь эти черви поедали его плоть, лишь бы только Господь не лишил того, что он уготовав любящим его».

Сергей Шуманский:

Вот сейчас, мне кажется, жители Украины как раз сидят в этой черной яме с червями и многие не хотят в ней сидеть, как вы думаете, как это вообще возможно прекратить? Игумения Евдокия:

У нас недавно был один раб Божий такой старщик, он говорит: «Старцы сказали, что к следующей Пасхе закончится война, люди опомнятся, люди вразумятся, люди начнут новую жизнь». И мы на это надеемся. «Мы реально чувствуем присутствие нашей небесной покровительницы рядом»