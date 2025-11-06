Белорусские таможенники пресекли попытки незаконного ввоза из ЕС медпрепаратов и холодного оружия

Белорусские таможенники в пункте пропуска «Брест» пресекли попытки незаконного ввоза из стран ЕС медпрепаратов и холодного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лекарства стоимостью 23 тысячи рублей две женщины спрятали под верхней одеждой.

Прибыв на автомобиле, они выбрали для пересечения границы зеленый коридор, тем самым подтвердили отсутствие товаров, которые подлежат обязательному декларированию.

Кроме нелегально ввозимых медпрепаратов в виде шприц-ручек, в машине обнаружены автозапчасти и прочие товары на общую сумму 926 евро. Водитель легковушки «забыла», что эта стоимость значительно превышает беспошлинный лимит в 500 евро.

В ГТК отмечают, что аналогичная ситуация произошла с 37-летним водителем, который следовал из Литвы. Он сокрыл в пустотелом пространстве за аудиосистемой восемь ножей. Таможенная экспертиза подтвердила их принадлежность к холодному оружию.