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Белорусские таможенники пресекли попытки незаконного ввоза из ЕС медпрепаратов и холодного оружия

06 ноября 2025 06:41
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Белорусские таможенники в пункте пропуска «Брест» пресекли попытки незаконного ввоза из стран ЕС медпрепаратов и холодного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лекарства стоимостью 23 тысячи рублей две женщины спрятали под верхней одеждой. 

Белорусские таможенники пресекли попытки незаконного ввоза из ЕС медпрепаратов и холодного оружия-2

Прибыв на автомобиле, они выбрали для пересечения границы зеленый коридор, тем самым подтвердили отсутствие товаров, которые подлежат обязательному декларированию. 

Белорусские таможенники пресекли попытки незаконного ввоза из ЕС медпрепаратов и холодного оружия-4

Кроме нелегально ввозимых медпрепаратов в виде шприц-ручек, в машине обнаружены автозапчасти и прочие товары на общую сумму 926 евро. Водитель легковушки «забыла», что эта стоимость значительно превышает беспошлинный лимит в 500 евро.

Белорусские таможенники пресекли попытки незаконного ввоза из ЕС медпрепаратов и холодного оружия-6

В ГТК отмечают, что аналогичная ситуация произошла с 37-летним водителем, который следовал из Литвы. Он сокрыл в пустотелом пространстве за аудиосистемой восемь ножей. Таможенная экспертиза подтвердила их принадлежность к холодному оружию. 

Белорусские таможенники пресекли попытки незаконного ввоза из ЕС медпрепаратов и холодного оружия-8

В отношении нарушителей начаты административные процессы. Статья предусматривает штраф до 30 базовых величин – это более 1 200 рублей, также возможна конфискация сокрытых товаров.

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# Государственная граница Беларуси # Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

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