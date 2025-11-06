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Выставка PRODEXPO-2025 пройдёт с 11 по 14 ноября в Минске

06 ноября 2025 06:00
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Доля продовольствия в общем объеме экспорта отечественной продукции превышает 25 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шоколад с коллагеном, халва со вкусом сала и зефир с колой – белорусские предприятия постоянно работают над созданием новых видов продукции. Лучшие отраслевые разработки страна представит на выставке PRODEXPO. В этом году она пройдет с 11 по 14 ноября. В программе – мастер-классы, симпозиумы, кулинарные соревнования и, конечно, дегустации.

Поставляем в 113 стран – доля продовольствия в общем объеме экспорта белорусской продукции превышает 25%.

# Выставка # Продукты питания

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