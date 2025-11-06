Немецкие министры стали чаще критиковать Фридриха Мерца

Спустя всего полгода после формирования, правящая коалиция Германии оказалась в эпицентре острейшего внутреннего кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным СМИ, политический альянс сотрясают открытые конфликты.

Министры все чаще критикуют политику главы правительства Фридриха Мерца. Особенно его попытки ликвидировать бюджетный дефицит путем сокращения социальных выплат. Противостояние также обострили высказывания некоторых депутатов. Недавно глава МИД ФРГ заявила, что Сирия якобы выглядит хуже, чем Германия в 1945 году.

Одни депутаты согласились с этим утверждением, другие стали ее критиковать. Противоречия чиновники надеются устранить на заседании коалиционного комитета. В противном случае придется создавать новое правительство.