«У нас есть свой путь, своё будущее, которое мы должны определить на референдуме». Мнения белорусов

Новости Беларуси. Участие в референдуме – ответственный и судьбоносный момент для белорусов, который определит будущее страны. Это возможность принять участие в определении дальнейшей траектории развития государства и общества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Некоторые жители центрального региона уже проголосовали досрочно. Есть и те, кто еще только собирается прийти на избирательный участок и выполнить свой гражданский долг. Среди них – люди разных возрастов и профессий.

– Участие в референдуме – это процветание и будущее нашей страны.

– Беларусь верит в нас.

– Я иду на референдум.

– А ты?

– Чтобы Беларусь завтра была процветающей и безопасной, референдум станет для Беларуси новой страницей в государственном строительстве.

– Мир, единство, развитие страны, сохранение социальных гарантий, спокойная и стабильная жизнь.