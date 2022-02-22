«У нас есть свой путь, своё будущее, которое мы должны определить на референдуме». Мнения белорусов
Новости Беларуси. Участие в референдуме – ответственный и судьбоносный момент для белорусов, который определит будущее страны. Это возможность принять участие в определении дальнейшей траектории развития государства и общества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Некоторые жители центрального региона уже проголосовали досрочно. Есть и те, кто еще только собирается прийти на избирательный участок и выполнить свой гражданский долг. Среди них – люди разных возрастов и профессий.
– Участие в референдуме – это процветание и будущее нашей страны.
– Беларусь верит в нас.
– Я иду на референдум.
– А ты?
– Чтобы Беларусь завтра была процветающей и безопасной, референдум станет для Беларуси новой страницей в государственном строительстве.
– Мир, единство, развитие страны, сохранение социальных гарантий, спокойная и стабильная жизнь.
Молодежный отряд охраны правопорядка делает свой выбор на референдуме 27 февраля. За Беларусь!