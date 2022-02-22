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«У нас есть свой путь, своё будущее, которое мы должны определить на референдуме». Мнения белорусов

22 февраля 2022 14:40
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Новости Беларуси. Участие в референдуме – ответственный и судьбоносный момент для белорусов, который определит будущее страны. Это возможность принять участие в определении дальнейшей траектории развития государства и общества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Некоторые жители центрального региона уже проголосовали досрочно. Есть и те, кто еще только собирается прийти на избирательный участок и выполнить свой гражданский долг. Среди них – люди разных возрастов и профессий.

«У нас есть свой путь, своё будущее, которое мы должны определить на референдуме». Мнения белорусов-1

Участие в референдуме – это процветание и будущее нашей страны.
Беларусь верит в нас.
Я иду на референдум.
А ты?

«У нас есть свой путь, своё будущее, которое мы должны определить на референдуме». Мнения белорусов-4

Чтобы Беларусь завтра была процветающей и безопасной, референдум станет для Беларуси новой страницей в государственном строительстве.
Мир, единство, развитие страны, сохранение социальных гарантий, спокойная и стабильная жизнь.

«У нас есть свой путь, своё будущее, которое мы должны определить на референдуме». Мнения белорусов-7

Молодежный отряд охраны правопорядка делает свой выбор на референдуме 27 февраля. За Беларусь!

«У нас есть свой путь, своё будущее, которое мы должны определить на референдуме». Мнения белорусов-10

Сегодня мы, молодежь, являемся неотъемлемой частью социальной и политической жизни страны. У нас есть свой путь, свое будущее, которое мы должны определить на референдуме.

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# Референдум # общество # Алеся Иванова # Фотофакт

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