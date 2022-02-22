«Мы всегда голосуем досрочно». Почему? Ответили белорусы
Новости Беларуси. В Минске организовано 692 избирательных участка для голосования на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию. В списки включены 1 миллион 272 тысячи 672 минчанина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас проходит досрочное голосование. В 25-й гимназии Заводского района работают две участковые комиссии. Помещения оснащены необходимым оборудованием. Есть средства индивидуальной защиты, антисептики. Оформлены информационные стенды с образцами заполнения бюллетеней. Предусмотрена безбарьерная среда для избирателей с ограниченными возможностями. Для помощи привлекаются волонтеры. Проголосовать досрочно можно с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.
Оксана Козлова:
Я решила проголосовать досрочно, потому что у меня воскресенье – рабочий день, а сегодня есть возможность проголосовать. Я за будущее нашей страны, за будущее своего ребенка.
Владимир Ластовский, председатель участковой избирательной комиссии № 69 Заводского района по референдуму:
У нас зарегистрированы 1 569 избирателей. Мы проработали все списки. Мы можем принять по телефону информацию, кто не способен прийти – выйти на дом, записать человека, и в день основного голосования мы уже по адресу приедем и дадим возможность проголосовать.
Ирина Коренда, волонтер:
Моя задача – встречать граждан, избирателей, которые приходят на участки. В случае если люди с ограниченными возможностями приходят, я им оказываю помощь пройти к участку.
Участки для голосования организованы не только в административных зданиях и учебных заведениях, но и на предприятиях города. Так, в «Минскводоканале» открыт один избирательный участок. Досрочное голосование проходит в штатном режиме, наблюдатели приступили к своим обязанностям и следят за процессом. Также в помещениях для голосования дежурят сотрудники милиции.
Татьяна Федорова:
Мы всегда голосуем досрочно, потому что так нам удобнее. Это наш долг, мы неравнодушны.
Игорь Борисенко:
Чтобы детям, и особенно внукам, и уже правнукам нашим была надежная, спокойная Беларусь. Поэтому мы и голосуем.
Алла Немкович, председатель участковой избирательной комиссии № 22 Партизанского района по референдуму:
На нашем участке зарегистрированы более 2 000 человек. Участок открылся, и приятно, порадовались мы все, что люди идут и достаточно активно принимают участие в голосовании.
Напомним, досрочное голосование проходит с 22 по 26 февраля включительно. В основной день референдума, 27 февраля, участки будут открыты с 8:00 до 20:00. В воскресный день запланированы концертные программы, будут работать буфеты.
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