«Мы всегда голосуем досрочно». Почему? Ответили белорусы

Новости Беларуси. В Минске организовано 692 избирательных участка для голосования на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию. В списки включены 1 миллион 272 тысячи 672 минчанина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас проходит досрочное голосование. В 25-й гимназии Заводского района работают две участковые комиссии. Помещения оснащены необходимым оборудованием. Есть средства индивидуальной защиты, антисептики. Оформлены информационные стенды с образцами заполнения бюллетеней. Предусмотрена безбарьерная среда для избирателей с ограниченными возможностями. Для помощи привлекаются волонтеры. Проголосовать досрочно можно с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

Оксана Козлова:

Я решила проголосовать досрочно, потому что у меня воскресенье – рабочий день, а сегодня есть возможность проголосовать. Я за будущее нашей страны, за будущее своего ребенка.

Владимир Ластовский, председатель участковой избирательной комиссии № 69 Заводского района по референдуму:

У нас зарегистрированы 1 569 избирателей. Мы проработали все списки. Мы можем принять по телефону информацию, кто не способен прийти – выйти на дом, записать человека, и в день основного голосования мы уже по адресу приедем и дадим возможность проголосовать.

Ирина Коренда, волонтер:

Моя задача – встречать граждан, избирателей, которые приходят на участки. В случае если люди с ограниченными возможностями приходят, я им оказываю помощь пройти к участку.

Участки для голосования организованы не только в административных зданиях и учебных заведениях, но и на предприятиях города. Так, в «Минскводоканале» открыт один избирательный участок. Досрочное голосование проходит в штатном режиме, наблюдатели приступили к своим обязанностям и следят за процессом. Также в помещениях для голосования дежурят сотрудники милиции.

Татьяна Федорова:

Мы всегда голосуем досрочно, потому что так нам удобнее. Это наш долг, мы неравнодушны.