«Хорошее очень впечатление». Международные наблюдатели посетили избирательные участки в первый день голосования

Новости Беларуси. Досрочное голосование на референдуме по Конституции. На одном из избирательных участков в Минске, работает съемочная группа нашего канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Герцев, корреспондент:

Если говорить еще о ситуации на избирательных участках, то сразу бросается, конечно, санитарно-эпидемиологические требования: это и наличие одноразовых масок, и одноразовых перчаток, и антисептиков, и ручек. Конечно, мы видим, что граждане осознанно подходят к этому вопросу. Потому что ситуация во всем мире сейчас с коронавирусной инфекцией непростая, но и здесь рекомендации Минздрава выполняются в полном объеме.

Сегодня приступили к своей работе и международные наблюдатели. Например, от комитета Содружества Независимых Государств. Они сегодня посетили 75-ю столичную гимназию, где понаблюдали за ходом досрочного голосования и пообщались с журналистами.