«Хорошее очень впечатление». Международные наблюдатели посетили избирательные участки в первый день голосования
Новости Беларуси. Досрочное голосование на референдуме по Конституции. На одном из избирательных участков в Минске, работает съемочная группа нашего канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Артем Цуран о старте досрочного голосования: «Эксцессов никаких не зафиксировано» – читайте здесь.
Константин Герцев, корреспондент:
Если говорить еще о ситуации на избирательных участках, то сразу бросается, конечно, санитарно-эпидемиологические требования: это и наличие одноразовых масок, и одноразовых перчаток, и антисептиков, и ручек. Конечно, мы видим, что граждане осознанно подходят к этому вопросу. Потому что ситуация во всем мире сейчас с коронавирусной инфекцией непростая, но и здесь рекомендации Минздрава выполняются в полном объеме.
Сегодня приступили к своей работе и международные наблюдатели. Например, от комитета Содружества Независимых Государств. Они сегодня посетили 75-ю столичную гимназию, где понаблюдали за ходом досрочного голосования и пообщались с журналистами.
Алексей Сазонов, международный наблюдатель:
У нас, честно говоря, хорошее очень впечатление. Мы знаем законодательство о выборах. Знаем, что оно соблюдается. Создаются условия. Очень тонко, дотошно члены участковых комиссий работают. Честно говоря, я и сегодня, находясь здесь, не выявил для себя каких-то замечаний.
Исламджан Каримов, международный наблюдатель:
Занимаются наблюдением уже с 1 февраля. Наши долгосрочные наблюдатели уже побывали и находятся во всех регионах Республики Беларусь. Около 30 долгосрочных наблюдателей. Все они собирают свои оценки. Мы это передаем в штаб – у нас создан штаб – там обобщается, обрабатывается и передается миссии для озвучивания. Это будет 28 февраля, будут озвучены итоги наших оценок в ходе пресс-конференции.
Константин Герцев:
Досрочное голосование продлится с 22 по 26 февраля. График работы участков для голосования с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. 27 февраля, в основной день голосования, вы сможете отдать свой голос с 8:00 до 20:00.
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