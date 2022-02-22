«Всегда прихожу на этот участок». Как в Столбцах прошёл первый день досрочного голосования?

Новости Беларуси. Досрочное голосование на референдуме по Конституции началось в Минской области. На участки могут прийти те, кто решил уже сейчас сделать свой выбор.

Так, в Столбцовском районе создано 35 участков. Здесь ожидают 29 тысяч 582 избирателя. Отдать свой голос заранее могут те совершеннолетние белорусы, которые не имеют возможности сделать это 27 февраля. Кампания проводится в соответствии с требованиями Центральной избирательной комиссии, с учетом рекомендаций санитарно-эпидемиологической службы. Обеспечены условия социального дистанцирования, круглосуточное дежурство сотрудников правоохранительных органов.

Ольга Новицкая, председатель комиссии Ленинского участка для голосования № 1 по референдуму:

Участок оборудован необходимыми урнами. Также имеется место для голосования и место для голосования граждан с ограниченными возможностями. Также для слепых людей имеется увеличительное стекло и трафаретка.

Наталья Бернатович:

Я пришла голосовать на этот участок, потому что проживаю в этом административном районе нашего города Столбцы. Прихожу всегда уже очень много лет. Когда проходят голосования, всегда прихожу на этот участок. Конечно, наше будущее зависит только от нашего выбора, от нас. Ни от кого другого.

Вероника Кожич:

Я люблю Беларусь, жыву ў Беларусі і ганаруся. Так навучаю сваіх дзяцей, унукаў, праўнукаў любіць Радзіму, быць паслухмяным. Гэта ўсё робіцца для нас, цяпер жывучага пакалення, для нашых продкаў, дзяцей, унукаў, каб яны мелі будучыню, каб жылося спакойна.