Милиция проводит проверки. Были ли уже нападки на членов избирательных комиссий?
Новости Беларуси. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о предстоящем референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, который пройдет 27 февраля 2022 года. С гостями в студии обсудили самые острые темы, а также задали много вопросов, волнующих жителей страны.
Кристина Сущеня, СТВ:
Сергей Викторович, скажите насчет обращений в милицию. Может, поступали уже жалобы касательно нападков на членов избирательных комиссий? Есть ли такие случаи?
Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:
Вы правильно сказали слово, именно нападки. На данный момент зафиксированы единичные выпадки в адрес членов участковых избирательных комиссий, по которым сотрудниками милиции либо проводятся, либо уже проведены оперативные проверки. Нами ежедневно оценивается поступающая к нам оперативная информация, в том числе из сети Интернет, из иных источников. Необходимые меры для обеспечения безопасности оперативно принимаются.
Кристина Сущеня:
Татьяна Викторовна, не могу у вас тогда не спросить, встречались ли вы с подобными нападками или ваши коллеги?
Татьяна Яновская, директор гимназии № 25:
Если я скажу, что этого не было, я совру не только вам, я совру прежде всего себе. Но тот стержень, на который нанизаны профессиональные и личностные качества педагога, не позволили им перестать любить детей. Не позволили им отвернуться от детей тех самых обидчиков, про которых мы сейчас говорим. Мне кажется, тот период стал таким моментом, когда каждый из нас должен был сделать свой выбор: я отделяю или я разделяю свою ответственность за развитие нашего государства? Сегодня мы, педагоги, чувствуем сплоченность, чувствуем плечо друг друга, чувствуем поддержку государства, благодаря этой поддержке мы, говоря о своей профессии, говоря слово «учитель», говорим с большой буквы.
«Это право народа. Спросили у минчан, собираются ли они голосовать на референдуме – подробнее здесь.