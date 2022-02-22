Милиция проводит проверки. Были ли уже нападки на членов избирательных комиссий?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о предстоящем референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, который пройдет 27 февраля 2022 года. С гостями в студии обсудили самые острые темы, а также задали много вопросов, волнующих жителей страны. Кристина Сущеня, СТВ:

Сергей Викторович, скажите насчет обращений в милицию. Может, поступали уже жалобы касательно нападков на членов избирательных комиссий? Есть ли такие случаи?

Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Вы правильно сказали слово, именно нападки. На данный момент зафиксированы единичные выпадки в адрес членов участковых избирательных комиссий, по которым сотрудниками милиции либо проводятся, либо уже проведены оперативные проверки. Нами ежедневно оценивается поступающая к нам оперативная информация, в том числе из сети Интернет, из иных источников. Необходимые меры для обеспечения безопасности оперативно принимаются.

Кристина Сущеня:

Татьяна Викторовна, не могу у вас тогда не спросить, встречались ли вы с подобными нападками или ваши коллеги?