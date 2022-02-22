«Волноваться не стоит». Как организована безопасность избирательных комиссий на референдуме

Новости Беларуси. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о предстоящем референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, который пройдет 27 февраля 2022 года. С гостями в студии обсудили самые острые темы, а также задали много вопросов, волнующих жителей страны. Илона Волынец, СТВ:

В последнее время очень много говорим о безопасности. К сожалению, опыт 2020 года был печальный. Много негатива обрушилось на педагогов, причем даже на тех, которые вообще не имели никакого отношения к выборам. Конечно, хотелось бы, Сергей Викторович, от вас услышать, насколько вы готовы сделать все, чтобы Татьяна Викторовна и ее коллеги чувствовали себя комфортно и в безопасности.

Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Да, вы знаете, волноваться не стоит. Нами предприняты все необходимые меры. Они и оптимальные, и достаточные, я считаю, для того, чтобы обеспечить и общественный порядок, и безопасность как членов участковых избирательных комиссий, так и людей, которые будут приходить и реализовывать свое право голоса. Будут использованы нами все имеющиеся средства, которые у нас есть в наличии, технические и иные. На каждом участке для голосования традиционно будет организовано дежурство сотрудников органов внутренних дел круглосуточно. В том количестве, которое будет достаточно для поддержания общественного порядка.

Илона Волынец:

Есть алгоритм действий на случай какой-то нештатной ситуации? Сергей Горохов:

Все алгоритмы проработаны, все есть, не волнуйтесь. Кристина Сущеня, СТВ:

Татьяна Викторовна, сразу вопрос к вам, не отходя от вопроса Илоны. Как настроение у ваших коллег, чувствуете ли вы себя в той самой безопасности?

Татьяна Яновская, директор гимназии № 25:

Безусловно, чувствуем в безопасности. С этого учебного года у нас работает департамент охраны в учебных заведениях. Каждый руководитель оснащен тревожной кнопкой, в случае возникновения внештатных ситуаций – мы вправе воспользоваться. Мы работаем в тесной дружбе, в тесном сотрудничестве с органами внутренних дел. Все вопросы решаем оперативно, поэтому за нашу безопасность я даже не волнуюсь. Кристина Сущеня:

Переживаний точно нет? Татьяна Яновская:

Абсолютно переживаний никаких нет. Илона Волынец:

Как сотрудники МВД собираются голосовать? Потому что воскресенье – это будет день тяжелый.

Сергей Горохов:

Сотрудники собираются голосовать, как и все, в принципе. Абсолютно каждому сотруднику будет предоставлена возможность реализовать свое право голоса как в период досрочного голосования, так и в основной день. За это тоже не стоит беспокоиться, необходимые ресурсы у нас есть, они все распределены. Поэтому будем реализовывать. Илона Волынец:

Вы же учли опыт 2020 года? Сергей Горохов:

Конечно. Все учтено, распределено и еще раз проработано. Поэтому остается только выполнить то, что запланировано. Илона Волынец:

Все равно Сергей Викторович не раскрывает все секреты.