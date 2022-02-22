Какие документы нужно взять с собой, чтобы проголосовать на референдуме?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о предстоящем референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, который пройдет 27 февраля 2022 года. С гостями в студии обсудили самые острые темы, а также задали много вопросов, волнующих жителей страны.
Кристина Сущеня, СТВ:
Что нужно с собой? Многие мне даже задают вопрос про пригласительные, нужны ли они с собой. Давайте разъясним еще этот аспект.
Василий Панасюк, председатель Минской городской комиссии по референдуму:
Паспорт. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность, где желательно чтобы была фотография гражданина. Нам расхожие вопросы, а биометрические паспорта или ID-карты, которые вдруг не наполнены до сих пор еще необходимой информацией. Заверяю вас, если человек пришел с вышеуказанными документами, и он находится официально в списке. И член избирательной комиссии не усомнился ни в чем, он просто проголосует. Как только вызывает определенные моменты, тут же оперативно, по специально выделенным телефонным каналам уточняется информация, и гражданину это право будет позволено.
«Волноваться не стоит». Как организована безопасность избирательных комиссий на референдуме – подробнее здесь.