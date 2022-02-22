Какие документы нужно взять с собой, чтобы проголосовать на референдуме?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о предстоящем референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, который пройдет 27 февраля 2022 года. С гостями в студии обсудили самые острые темы, а также задали много вопросов, волнующих жителей страны.

Кристина Сущеня, СТВ:

Что нужно с собой? Многие мне даже задают вопрос про пригласительные, нужны ли они с собой. Давайте разъясним еще этот аспект.