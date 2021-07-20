Участник молодёжного поезда из Узбекистана в Бресте: это возможность увидеть города Беларуси, что очень приятно
Новости Беларуси. За семь дней увидеть всю Беларусь. Молодежный поезд продолжает колесить по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 июля пассажиров необычного состава встречали в Бресте. Музыкальное шоу развернулось на первом пути станции «Брест-Центральный».
Больше 2 000 километров в пути – национальный проект объединяет молодежь со всей страны и проходит под хэштегом «БеларусьМолодежьЕдинство».
В Бресте у его участников обширная программа. Так, запланирован визит в Брестскую крепость, где молодые люди присоединятся к благоустройству территории.
Также участники познакомятся с жителями «Детского квартала на Васнецова», где расположились сразу несколько домов семейного типа.
Аброрджон Разманов, участник молодежного поезда:
Я приехал из Узбекистана. Учусь в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, также занимаю должность представителя Всемирной ассоциации молодежи Узбекистана в Республике Беларусь.
Молодежный поезд мне дал возможность увидеть города Беларуси, достопримечательности. Для иностранного студента это очень приятно, конечно же.
Впервые к составу присоединились иностранные студенты. Главная миссия проекта, как признаются сами ребята, – объединить всех под одним флагом. В маршруте – семь городов и 2 000 километров. Позади уже Полоцк, Витебск, Горки и Петриков.
«Республиканский молодёжный поезд» в Бресте. Чем займутся участники проекта?
После Бреста молодежный поезд отправится в Марьину Горку и финиширует в Минске.