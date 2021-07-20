Участник молодёжного поезда из Узбекистана в Бресте: это возможность увидеть города Беларуси, что очень приятно

Новости Беларуси. За семь дней увидеть всю Беларусь. Молодежный поезд продолжает колесить по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 июля пассажиров необычного состава встречали в Бресте. Музыкальное шоу развернулось на первом пути станции «Брест-Центральный».

Больше 2 000 километров в пути – национальный проект объединяет молодежь со всей страны и проходит под хэштегом «БеларусьМолодежьЕдинство».

В Бресте у его участников обширная программа. Так, запланирован визит в Брестскую крепость, где молодые люди присоединятся к благоустройству территории.

Также участники познакомятся с жителями «Детского квартала на Васнецова», где расположились сразу несколько домов семейного типа.

Аброрджон Разманов, участник молодежного поезда:

Я приехал из Узбекистана. Учусь в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, также занимаю должность представителя Всемирной ассоциации молодежи Узбекистана в Республике Беларусь.

Молодежный поезд мне дал возможность увидеть города Беларуси, достопримечательности. Для иностранного студента это очень приятно, конечно же.