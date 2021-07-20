Родительский контроль. Нужно ли подключать детский режим в гаджетах?

В эпоху нанотехнологий дети с ранних лет знакомятся со смартфонами. Заботливые родители покупают своему чаду телефон, чтобы быть на связи, не осознавая, что гаджет для ребенка в первую очередь игрушка. Чтобы оградить детскую психику от нежелательного контента, существует масса приложений. Но стоит ли вторгаться в личное пространство маленького человека? Будем разбираться.

Виталий – счастливый отец двух дочерей. Мужчина уверен, когда в семье царит атмосфера доверия, легко обойтись и без приложений для родительского контроля. Виталий Лебедь:

Любое принудительное действие вызовет противодействие, поэтому я решил с ней поговорить, обсудить этот вопрос, в том числе посещение соцсетей, лайки-дизлайки и прочее. Стараюсь это решить на основе доверия и взаимопонимания. Что ни запрещай, все равно если захотят, то они найдут. Просил и даже настаивал ограничить время посещения в интернете. Стараемся не более двух часов.

А вот психологи уверены: бескрайние просторы интернета нужно ограничивать. Специальные приложения позволят не только обезопасить ребенка от сцен для взрослых, пропаганды наркотиков и экстремизма, но и помогут, к примеру, отследить местоположение чада, прослушать звонки, а также ограничить доступ к играм на гаджетах во время занятий и сна. Правда, есть одно важное «но»: ребенок должен быть в курсе ваших манипуляций.

Галина Швец, детский психолог:

Родители обязательно должны знать, чем занимается их ребенок в социальных сетях, с кем он общается, какой контент он просматривает. В первую очередь необходимо устанавливать с ребенком близкие, доверительные отношения, чтобы ребенок уже сам приходил и сам все рассказывал, с кем он общался, что он видел. Родителям нужно с ребенком договариваться и сообщать им то, что они тоже имеют доступ к их социальным сетям, о том, что они тоже могут просматривать и видеть, чем ребенок занимается. Это должно быть как само собой разумеющееся.

Родительский контроль можно установить на телефон, компьютер, планшет и даже телевизор. Достаточно обратиться к вашему оператору сотовой связи или интернет-провайдеру и оформить подписку на услугу. Кроме того, в Сети можно найти и бесплатные приложения с детским режимом. И помните: контролировать нужно не только контент, но и время, проведенное в интернете.

Галина Швец:

Маленькие дети не способны контролировать время нахождения. Детям до 3 лет вообще нежелательно сидеть за гаджетами. Детям 5-6 лет разрешается 1 час, но это считается все экранное время – это телевизор, телефон, планшет, ноутбук. Детям 10-12 лет разрешается где-то 2 часа, 15-16 лет – 3 часа.

Излишняя тяга к гаджетам может привести в серьезной зависимости. На этот счет есть простой тест: предложите ребенку на выбор – прогуляться с вами в парке или в одиночку поиграть в игру на гаджете. Если малыш откажется от живого общения с родителями в угоду телефону, он уже нуждается в помощи психолога. Даже если вы заметите, что ваше чадо – частый гость запретных сайтов, ругаться не стоит.

Галина Швец:

Мы начинаем диалог с ребенком, и в первую очередь я всегда говорю родителям: отслеживайте свое эмоциональное состояние. Если ребенок видит, что мама волнуется, переживает, нервничает – разговора такого не получится, ребенок будет скрывать. Приходим к ребенку и начинаем с ним вести диалог. Но здесь самое главное – мы не должны ему угрожать, мы должны спокойно расспросить, задать ему вопросы: а почему, а с кем ты общаешься, а кто это? Такими путями мы идем, ребенка расспрашиваем, и ребенок все расскажет.