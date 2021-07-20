«Брал кредит под 420 %». Через что приходилось пройти предпринимателям в 1990-е?
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Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Сегодня мы не поем дифирамбы, мы анализируем объективные данные. Придя к руководству, Александр Лукашенко продемонстрировал достаточно жесткий стиль правления. А можно ли было по-другому?
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Я думаю, навряд ли. Если учитывать те стартовые условия, которые были в Беларуси после распада СССР, то, конечно, они оставляли желать лучшего. Мало того, что у нас не было достаточного резерва полезных ископаемых, как в России, тех же углеводородов, чернозема, как в Украине. Более того, западные страны, как и сейчас, хотели сделать нас придатком и своей рабочей силой в угоду себе и своих экономик.
Екатерина Забенько:
Николай Васильевич, вы помните, как было в 1990-х? Как развивалась промышленность? Вы уже тогда были в деле.
Николай Мартынов, предприниматель, генеральный директор обувного холдинга:
Да, я думаю, что это всегда будет помниться. 1990-е для меня разбились на две части. До 1994 года были разрешены кооперативы, и это был сумбур в экономике. И действительно, до 1994 года все было непонятно, только создавались службы по аналогии с Россией, та же налоговая зарождалась в начале 1990-х годов. В принципе, все государственные службы начали создаваться. Я думаю, что 1990-е были и интересные, и значимые для нас.
Екатерина Забенько:
Ностальгия все равно присутствует, потому что все мы были молодые, к чему-то стремились, о чем-то мечтали. Тогда было еще и такое дело, как «крыша» у любого начинания, бизнеса. Было такое? Приходилось взаимодействовать с какими-то криминальными авторитетами?
Николай Мартынов:
Я, может быть, счастливый человек. Попытки были. От определенных занятий я отходил, когда видел, что там есть немножко другая тусовка. Я старался от этих дел уходить. Меня лично не коснулось то, что были какие-то «крыши». Были определенные предложения, но они были деликатные. Слава богу, все нормально.
Татьяна Савчик:
Расскажите, как удалось сохранить производство? Как вообще выживали в те времена – такие астрономические цифры инфляции, дефицит. Как вели общение с партнерами и чем, в конце концов, людям платили?
Николай Мартынов:
В те годы были моменты, и я попробовал – брал кредит под 420 %. Сегодня представить невозможно. Слава богу, что мы смогли отдать. В принципе, это все происходило автоматически, быстро. Наверное, все, что происходит, происходит от бога. Нужен был порядок. Налоговые с нами учились определенным моментам, но у них тоже были попытки, разного рода подходы. Они иногда закон трактовали по-своему. Пускай не обижаются, но, тем не менее, это было. Я думаю, что вторая половина 1990-х, когда мы стали президентской республикой, это послужило более уверенным шагам, если честный бизнес, что Беларусь здесь и, самое главнее, мы надолго. Уверенность в будущем гораздо лучше, чем даже плохая стабильность. Неважно, что есть моменты падений или каких-то нюансов. Но если есть уверенность в чем-то, это гораздо легче переживается и проходит.
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