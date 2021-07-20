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В Беларуси собрали более 500 тысяч тонн зерна. В лидерах жатвы Брестская область

20 июля 2021 08:07
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Новости Беларуси. Полумиллионный рубеж по намолоту зерна пройден в Беларуси. 506 тысяч тонн к 20 июля собрали аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси собрали более 500 тысяч тонн зерна. В лидерах жатвы Брестская область-1

В уборочную включились все регионы. Лидер жатвы – Брестская область. Традиционно на юге кампания начинается немного раньше. Урожай области к этому дню превысил 180 тысяч тонн. К 100 тысячам приближаются в Гродненском и Гомельском регионах. 112 тысяч тонн намолочено в Минской области. Средняя урожайность, по информации Минсельхозпрода, составляет почти 35 центнеров с гектара.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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