В Беларуси собрали более 500 тысяч тонн зерна. В лидерах жатвы Брестская область

Новости Беларуси. Полумиллионный рубеж по намолоту зерна пройден в Беларуси. 506 тысяч тонн к 20 июля собрали аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В уборочную включились все регионы. Лидер жатвы – Брестская область. Традиционно на юге кампания начинается немного раньше. Урожай области к этому дню превысил 180 тысяч тонн. К 100 тысячам приближаются в Гродненском и Гомельском регионах. 112 тысяч тонн намолочено в Минской области. Средняя урожайность, по информации Минсельхозпрода, составляет почти 35 центнеров с гектара.