Прямой эфир

Новости по тегу #Водоемы Беларуси

В Вилейском районе продолжаются рейды безопасности на водоемах
20 августа 2026 09:10

В Вилейском районе продолжаются рейды безопасности на водоемах

С начала купального сезона в Беларуси утонуло более 130 человек
03 августа 2026 08:26

С начала купального сезона в Беларуси утонуло более 130 человек

Все пляжи Минской области безопасны для купания
28 июля 2026 06:51

Все пляжи Минской области безопасны для купания

Сотрудники МЧС и ОСВОД проводят совместные рейды по пляжам Минска
19 июля 2026 13:40

Сотрудники МЧС и ОСВОД проводят совместные рейды по пляжам Минска

За две недели на водоемах Беларуси погибли четверо детей – Генпрокуратура
29 июня 2026 08:31

За две недели на водоемах Беларуси погибли четверо детей – Генпрокуратура

В Минской области подготовлены 108 разрешенных для купания пляжей и мест отдыха
03 июня 2026 07:28

В Минской области подготовлены 108 разрешенных для купания пляжей и мест отдыха

На Цнянском водохранилище появится видеокамера со встроенным ИИ
28 мая 2026 07:00

На Цнянском водохранилище появится видеокамера со встроенным ИИ

20 пляжей на четырех водохранилищах – как Минск готов к купальному сезону, рассказала эксперт
15 мая 2026 15:45

20 пляжей на четырех водохранилищах – как Минск готов к купальному сезону, рассказала эксперт

Берега водоемов Витебской области приводят в порядок
27 апреля 2026 06:51

Берега водоемов Витебской области приводят в порядок

В период нереста в Минской области на особый контроль взято соблюдение правил рыболовства
09 апреля 2026 08:15

В период нереста в Минской области на особый контроль взято соблюдение правил рыболовства

Профилактическая акция МЧС стартовала в Витебской области
11 марта 2026 07:02

Профилактическая акция МЧС стартовала в Витебской области

Толщина льда на водоемах Минска уменьшилась в среднем с 50 до 20 сантиметров
02 марта 2026 17:35

Толщина льда на водоемах Минска уменьшилась в среднем с 50 до 20 сантиметров