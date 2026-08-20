Новости по тегу #Водоемы Беларуси

Летний зной постепенно уходит, и уже не приходится искать спасения от изнуряющей жары у воды. Тем не менее отдых у водоемов остается популярным, а значит, вопросы безопасности по‑прежнему актуальны.
Основные причины трагедий – купание в необорудованных местах, нахождение в воде в нетрезвом виде и потеря контроля над детьми.
В регионе работает более 100 официальных мест для массового отдыха у воды.
Главная цель такой инспекции – предупредить несчастные случаи и напомнить отдыхающим базовые правила безопасности. В центре особого внимания – дети.
Прокуратура напоминает: купаться можно только в разрешенных местах, лучше там, где дежурят спасатели.
Особое внимание уделяется безопасности: все водоемы прошли необходимые обследования.
Система фиксирует место происшествия и сразу же передает сигнал на спасательную станцию вместе с точными координатами.
К приему отдыхающих Минское лесопарковое хозяйство подготовило пляжи на Заславском, Цнянском, Крынице и в Дроздах. Чтобы сделать отдых максимально комфортным, прибрежные зоны здесь обновляют каждый год.
К экологической инициативе «Беларусь синеокая» присоединились не только представители Минприроды и Госинспекции охраны животного и растительного мира, но и неравнодушные жители.
На водоемах проводятся рейды. Их задача – пресекать браконьерство. Под запретом – использование моторных лодок, ночная ловля, а также использование сетей.
В течение недели спасатели вместе с представителями ОСВОД и МВД будут патрулировать акватории, чтобы предотвратить трагедии на воде.
Специалисты ОСВОД призывают проявлять максимальную осторожность и воздержаться от посещения водоемов. Как правило, самый тонкий лед, представляющий угрозу для жизни, образуется вблизи мостов, дамб и инженерных сооружений.
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