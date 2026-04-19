Новости по тегу #Карате

Соревнования отмечают небольшой юбилей. Вот уже 5 лет к ряду Минск принимает гостей. Впервые свои силы решили проверить немецкие атлеты. Спортсмены из Узбекистана также подобрали оптимальный состав для участия в первенстве.
Конкуренцию белорусам составляют представители еще 7 стран.
Лучшие представители этого вида спорта соревновались в Турции. Допуски получили по 32 сильнейших атлета исходя из международного рейтинга.
В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 11 стран.
Встречайте в студии «Нового утра» чемпиона International Karate Friendship – 2025 Даниила Грабовика и серебряного призера этого турнира Федора Матыса.
Около 700 школьников в разных весовых и возрастных категориях демонстрировали навыки владения приемами в таких видах спорта, как каратэ, бокс, дзюдо и тхэквондо.
Турнир собрал более 300 ребят от 10 до 18 лет этого вида спорта.
В домашних стенах подрастающее поколение набирается соревновательного опыта и проверяет свои силы. И, возможно, уже совсем скоро кто-то из ребят пополнит ряды национальной сборной.
Подготовка к таким форумам идет серьезная и начинается задолго до старта. Ведь конкуренция ожидается серьезная.
На соревнованиях представлены атлеты от 14 до 20 лет в трёх возрастных категориях. В первый день лучших определяли в командном ката, а также в кумитэ.
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:36
10 октября 2026 17:33