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Новости по тегу #Карате

Международный турнир Belarus Open собрал в Минске более тысячи каратистов из разных стран
19 апреля 2026 18:25

Международный турнир Belarus Open собрал в Минске более тысячи каратистов из разных стран

В Минске проходят международные соревнования по каратэ Belarus Open
18 апреля 2026 18:58

В Минске проходят международные соревнования по каратэ Belarus Open

Белорус Кудинов завоевал бронзу на турнире Премьер-лиги по карате в Турции
26 января 2026 11:38

Белорус Кудинов завоевал бронзу на турнире Премьер-лиги по карате в Турции

Международный турнир по шинкиокушинкай карате прошёл в Минске
17 мая 2025 17:30

Международный турнир по шинкиокушинкай карате прошёл в Минске

Триумфальное выступление белорусов в Токио! Как проходили международные соревнования International Karate Friendship?
10 мая 2025 13:33

Триумфальное выступление белорусов в Токио! Как проходили международные соревнования International Karate Friendship?

В столице завершился VI фестиваль боевых искусств «Минский рубеж»
25 ноября 2024 08:19

В столице завершился VI фестиваль боевых искусств «Минский рубеж»

В Минске прошёл турнир по кёкусинкай каратэ «Кубок Минска»
28 октября 2024 10:50

В Минске прошёл турнир по кёкусинкай каратэ «Кубок Минска»

1000 атлетов и 6 стран – как прошёл международный турнире по каратэ Belarus Open?
21 октября 2024 20:17

1000 атлетов и 6 стран – как прошёл международный турнире по каратэ Belarus Open?

Порядка тысячи спортсменов примут участие в международном турнире по каратэ Belarus Open
15 октября 2024 18:50

Порядка тысячи спортсменов примут участие в международном турнире по каратэ Belarus Open

Более 250 спортсменов со всей страны принимают участие в первенстве Беларуси по каратэ
07 сентября 2024 17:36

Более 250 спортсменов со всей страны принимают участие в первенстве Беларуси по каратэ

Алексей Богданов посетил ЧБ по каратэ: здесь идёт борьба за место на чемпионат Европы
16 марта 2024 17:36

Алексей Богданов посетил ЧБ по каратэ: здесь идёт борьба за место на чемпионат Европы

В Минске состоялись Кубок и первенство Беларуси по каратэ
04 декабря 2023 14:58

В Минске состоялись Кубок и первенство Беларуси по каратэ