«Людей волнуют не только их личные вопросы». Наталья Кочанова оценила работу парламентариев с жителями Брестской области

Оценку работы с жителями региона дали на выездном заседании в Березе. Спикер Совета Республики Наталья Кочанова подчеркнула, что механизмы работы с людьми в стране будут совершенствоваться.

Новости Беларуси. 13 райцентров и больше 200 обращений. В Брестской области подводят итоги единого дня приема граждан, который 22 сентября провели представители верхней палаты белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы к работе ЖКХ, жилищная политика, предпринимательство, здравоохранение и пенсионное обеспечение – основной круг проблем, с которыми обращались жители Брестской области к сенаторам. Всего же с начала года Совет Республики рассмотрел свыше 4 000 обращений белорусов. Каждое девятое – от жителей Брестской области.

Участники выездного заседания проанализировали механизмы повышения эффективности работы с обращениями, ведь это основной критерий оценки действий власти. Отдельно остановились на улучшении реагирования на жалобы по линии ЖКХ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы те вопросы, которые задают нам люди, в дальнейшем используем в своей работе при отработке законопроектов, при проработке каких-то нормативно-правовых актов. Для нас это очень важно. Я хочу сказать, вчера прием показал, что людей волнуют не только их личные вопросы – земельные, вопросы личного характера, вопросы пенсионного обеспечения, а люди вносят предложения, которые касаются сегодня нашей работы, работы над законопроектами. Поэтому мы для себя очень много почерпнули.