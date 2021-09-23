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«Людей волнуют не только их личные вопросы». Наталья Кочанова оценила работу парламентариев с жителями Брестской области

23 сентября 2021 14:01
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Новости Беларуси. 13 райцентров и больше 200 обращений. В Брестской области подводят итоги единого дня приема граждан, который 22 сентября провели представители верхней палаты белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оценку работы с жителями региона дали на выездном заседании в Березе. Спикер Совета Республики Наталья Кочанова подчеркнула, что механизмы работы с людьми в стране будут совершенствоваться.

«Людей волнуют не только их личные вопросы». Наталья Кочанова оценила работу парламентариев с жителями Брестской области-1

Вопросы к работе ЖКХ, жилищная политика, предпринимательство, здравоохранение и пенсионное обеспечение – основной круг проблем, с которыми обращались жители Брестской области к сенаторам. Всего же с начала года Совет Республики рассмотрел свыше 4 000 обращений белорусов. Каждое девятое – от жителей Брестской области.

Участники выездного заседания проанализировали механизмы повышения эффективности работы с обращениями, ведь это основной критерий оценки действий власти. Отдельно остановились на улучшении реагирования на жалобы по линии ЖКХ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы те вопросы, которые задают нам люди, в дальнейшем используем в своей работе при отработке законопроектов, при проработке каких-то нормативно-правовых актов. Для нас это очень важно. Я хочу сказать, вчера прием показал, что людей волнуют не только их личные вопросы земельные, вопросы личного характера, вопросы пенсионного обеспечения, а люди вносят предложения, которые касаются сегодня нашей работы, работы над законопроектами. Поэтому мы для себя очень много почерпнули.

«Людей волнуют не только их личные вопросы». Наталья Кочанова оценила работу парламентариев с жителями Брестской области-4

После завершения заседания Президиум Совета Республики возложил цветы к мемориалу в память о жертвах и узниках польского концлагеря «Береза-Картузская».

«Людей волнуют не только их личные вопросы». Наталья Кочанова оценила работу парламентариев с жителями Брестской области-7

Отметим, с начала года в Брестской области в местные органы власти поступило больше 1 700 обращений граждан, в том числе свыше 2 000 в ходе прямых телефонных линий. Положительно разрешили треть вопросов.

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# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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