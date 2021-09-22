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Как определяется натуральность продукта? Отвечает Алексей Богданов

22 сентября 2021 11:29
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Ольга Коршун, ведущая:
Все говорят, белорусские продукты натуральные, но я очень люблю изучать составы продуктов и все равно вижу там «ешки». Насколько наш продукт натуральный? Или натуральность – это в первую очередь то, из чего сделан продукт, из какого сырья?

Как определяется натуральность продукта? Отвечает Алексей Богданов-1

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Важно наличие в продукте основного компонента. Например, если это колбаса, то там должно быть мясо, а не какие-нибудь его заменители. Если это сыр – значит, он должен быть сделан из натурального молока. А не из заменителей молочного жира типа сгущенного пальмового масла. В этом плане именно из-за того, что белорусы в свои продукты вкладывают основной ингредиент в хороших объемах, в правильном соотношении, как этого требует ГОСТ, за это и любят наш товар и называют его натуральным. Кроме того, мы стараемся в минимальных количествах использовать различные разрыхлители, ускорители созревания мяса, консерванты. Стараемся применить инновации в упаковке. Часто говорят: раньше было молоко, постояло день и уже скисло, а сейчас химия, оно не киснет. Оно не киснет не потому, что плохое, а то было хорошее. Раньше как молоко получалось? Пришла доярка, грязными руками подоила, там очень большое осеменение бактериями. Конечно, такое молоко, поставь его в холодильник, постоянно открывая, кислород попадает. Оно окисляется, бактерии растут, оно будет киснуть. Сегодня все наши фермы – это суперсовременные комплексы, где человеческие вмешательства минимизированы.

Как определяется натуральность продукта? Отвечает Алексей Богданов-4

Ольга Коршун:
Может быть, в домашнем молоке этих соматических клеток намного больше, чем в том, которое мы купили в магазине?

Алексей Богданов
Безусловно. Это аксиома сегодняшнего времени.

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# Продукты питания # общество # Алексей Богданов # Ольга Коршун # Фотофакт

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