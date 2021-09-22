Как определяется натуральность продукта? Отвечает Алексей Богданов

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Важно наличие в продукте основного компонента. Например, если это колбаса, то там должно быть мясо, а не какие-нибудь его заменители. Если это сыр – значит, он должен быть сделан из натурального молока. А не из заменителей молочного жира типа сгущенного пальмового масла. В этом плане именно из-за того, что белорусы в свои продукты вкладывают основной ингредиент в хороших объемах, в правильном соотношении, как этого требует ГОСТ, за это и любят наш товар и называют его натуральным. Кроме того, мы стараемся в минимальных количествах использовать различные разрыхлители, ускорители созревания мяса, консерванты. Стараемся применить инновации в упаковке. Часто говорят: раньше было молоко, постояло день и уже скисло, а сейчас химия, оно не киснет. Оно не киснет не потому, что плохое, а то было хорошее. Раньше как молоко получалось? Пришла доярка, грязными руками подоила, там очень большое осеменение бактериями. Конечно, такое молоко, поставь его в холодильник, постоянно открывая, кислород попадает. Оно окисляется, бактерии растут, оно будет киснуть. Сегодня все наши фермы – это суперсовременные комплексы, где человеческие вмешательства минимизированы.