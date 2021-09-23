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Спасатели и соцработники начали проводить рейды по домам с печным отоплением. Какой должна быть идеальная печка?

23 сентября 2021 14:05
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Новости Беларуси. Сотрудники МЧС усилили контроль за соблюдением правил использования печного отопления, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Минской области только с начала 2021 года из-за нарушения топки произошло почти 300 пожаров. Семь человек погибли. С наступлением холодов спасатели совместно с соцработниками проводят рейды, проверяют пожарную безопасность в домах, целостность дымоходов и правила содержания печи. Дают советы и ведут разъяснительную работу.

Подробнее в материале Анастасии Кончиц.

Спасатели и соцработники начали проводить рейды по домам с печным отоплением. Какой должна быть идеальная печка?-1

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Владельцы печного отопления к холодам готовятся заранее. Это своеобразная традиция. Печь осматривают, при необходимости ремонтируют неисправные элементы, првоеряют целостность дымохода. Важно, чтобы кладка была без трещин и щелей.

Спасатели и соцработники начали проводить рейды по домам с печным отоплением. Какой должна быть идеальная печка?-4

Обязательно побелить печь. И дело тут не в красоте, а в безопасности. Такая хитрость позволяет выявить изъяны кладки. На белом фоне черные трещины, из которых выходит дым, сразу заметны. Во время обхода спасатели проверяют также состояние пожарных извещателей. Жители к таким осенним визитам привыкшие. Говорят, век живи – век учись.

Спасатели и соцработники начали проводить рейды по домам с печным отоплением. Какой должна быть идеальная печка?-7

Янина Конопляник, жительница деревни Болотчицы:
Я считаю, что нужно, чтобы и другие заботились, потому что есть же всякие. Есть же, халатно относятся к этому до последнего. И надо всегда, пословица есть, зимние сани летом.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# МЧС Беларуси # общество # Анастасия Кончиц # Янина Конопляник # Валентина Кут # Наталья Цырельчук # Виталий Ильючик # Фотофакт

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