Занимается моржеванием в 86! Белорус поделился секретом долголетия и крепкого здоровья

Утро начинаем с мощного заряда бодрости от Валентина Толкачева. В свои 86 председатель объединения «Трезвенность-Оптималист» обладает такой энергией, будто знает код вечной молодости. Академик, путешественник и абсолютный чемпион по жизнелюбию. Он своим примером доказывает, возраст – всего лишь цифра в паспорте.
Настасья Пинчук, корреспондент:
Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к моржеванию, к закаливанию? С чего все началось?
Валентин Толкачев, председатель общественного объединения «Трезвенность-Оптималист»:
Я был в концлагере. С мамой мы выжили. Когда вернулись из Германии, с родными поехали заселять восточную Пруссию. И попал я в портовый город Клайпеда. Клайпеда – это же море. И мы, мальчишки, пропадали и на речке, и на море. Устанавливали рекорд, кто раньше начнет купаться. И вот я помню, в пятом или в шестом классе у меня был рекорд, я начал купаться 6 апреля. И так до конца лета, естественно, и осень.
Главный секрет героя именно в закалке – это фундамент долголетия на многие десятилетия.
Подробности в видео.