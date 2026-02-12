Занимается моржеванием в 86! Белорус поделился секретом долголетия и крепкого здоровья

Утро начинаем с мощного заряда бодрости от Валентина Толкачева. В свои 86 председатель объединения «Трезвенность-Оптималист» обладает такой энергией, будто знает код вечной молодости. Академик, путешественник и абсолютный чемпион по жизнелюбию. Он своим примером доказывает, возраст – всего лишь цифра в паспорте.

Настасья Пинчук, корреспондент:

Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к моржеванию, к закаливанию? С чего все началось?