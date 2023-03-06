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Заработал сайт комиссии по вопросам возвращения белорусов на родину

06 марта 2023 11:10
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Новости Беларуси. Появился сайт Комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси. В народе их называют беглыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заработал сайт комиссии по вопросам возвращения белорусов на родину-1

Речь о людях, которые, вероятнее всего, скрываются от ответственности за преступления либо административные правонарушения, связанные со значимыми общественно-политическими событиями в Беларуси. Дорогу домой для них может открыть комиссия, которая теперь в онлайн-доступе в любом уголке мира.

Заработал сайт комиссии по вопросам возвращения белорусов на родину-4

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
На этом ресурсе размещена вся необходимая справочная информация: требования к обращениям, порядок их подачи и сроки рассмотрения, компетенция комиссии, а также ответы на часто задаваемые вопросы.

Через сайт можно обратиться напрямую с использованием электронной почты либо Telegram-бота в комиссию. Она продолжает работу в порядке, установленном указом главы государства.

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# Прокуратура Беларуси # общество # Анжелика Курчак # Фотофакт

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