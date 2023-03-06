Познакомились в интернете, а теперь воспитывают пятерых детей. Побывали в гостях у многодетной семьи

Новости Беларуси. 29 женщин центрального региона накануне Международного женского дня удостоены высшей материнской награды – Ордена матери, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Их получают те, кто достойно воспитывает пятерых и более детей. Одна из них – Светлана Логашина из Воложинского района.

Светлана Логашина начинает свой день отнюдь не с чашечки кофе и совсем не с утренней тишины. Дети внесли свои коррективы – в семье Светланы и Алексея пятеро детей. И такая жизнь действительно в радость. О большой семье многодетная мама не мечтала, но от судьбы, как говорится, не уйдешь.

Светлана Логашина:

Изначально муж мечтал о семерых. Но еще все впереди, может быть. Мы познакомились в Сети, как это ни банально. Причем, анкета повисела там где-то недельку, а через неделю я решила оттуда удалиться. И в этот день, как я собралась удалиться, щелкнула на страничку удаления, получаю сообщение от мужа. Через четыре года у нас появился первенец. Потом каждые два года у нас по малышу. Младшему сейчас полтора.

Подробности в видеоматериале.