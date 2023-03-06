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Дети рисуют мультики и занимаются на скалодроме. Как работает уникальный детский сад в Фаниполе?

06 марта 2023 15:34
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Новости Беларуси. Фанипольский детский садик № 6 – единственный в стране, где оборудован скалодром, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Интерактивная программа позволяет развивать не только мышечную силу, а также логику, мышление и память.

Чем еще уникально современное дошкольное учреждение, узнала Анна Куртасова.

Дети рисуют мультики и занимаются на скалодроме. Как работает уникальный детский сад в Фаниполе? -1

В Фанипольский детский сад № 6 ходит 130 малышей. Здесь создано несколько обучающих центров. Работает кабинет-смарт для получения первого опыта работы на компьютере. Также есть стим-класс, где малыши создают роботов из конструкторов.

Дети рисуют мультики и занимаются на скалодроме. Как работает уникальный детский сад в Фаниполе? -4

– Это робот, который умеет танцевать.
– И что он танцует?
– Этот робот вообще много чего может делать.
– Много всего. Он умеет любые звуки издавать, если нажать на стрелочки.

Дети рисуют мультики и занимаются на скалодроме. Как работает уникальный детский сад в Фаниполе? -7

Занимается с ребятами молодой специалист Ольга Ребковец. Она педагог-психолог. Легко нашла общий язык с малышами.

Дети рисуют мультики и занимаются на скалодроме. Как работает уникальный детский сад в Фаниполе? -10

Ольга Ребковец, педагог-психолог детского сада № 6 Фаниполя:
Выбрала такую специальность, потому что, наверное, больше себя ни в чем не видела. Мне нравилось помогать людям, разговаривать. Я не ожидала, что буду работать с детьми, но мне очень нравится.

Подробности в видеоматериале.

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# Дошкольные учреждения # общество # Анна Куртасова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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