Дети рисуют мультики и занимаются на скалодроме. Как работает уникальный детский сад в Фаниполе?

Новости Беларуси. Фанипольский детский садик № 6 – единственный в стране, где оборудован скалодром, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Интерактивная программа позволяет развивать не только мышечную силу, а также логику, мышление и память. Чем еще уникально современное дошкольное учреждение, узнала Анна Куртасова.

В Фанипольский детский сад № 6 ходит 130 малышей. Здесь создано несколько обучающих центров. Работает кабинет-смарт для получения первого опыта работы на компьютере. Также есть стим-класс, где малыши создают роботов из конструкторов.

– Это робот, который умеет танцевать.

– И что он танцует?

– Этот робот вообще много чего может делать.

– Много всего. Он умеет любые звуки издавать, если нажать на стрелочки.

Занимается с ребятами молодой специалист Ольга Ребковец. Она педагог-психолог. Легко нашла общий язык с малышами.