На новые системы диагностики для больниц и поликлиник в 2023-м выделили 30 млн рублей

Новости Беларуси. В минских медучреждениях в 2023 году установят новое диагностическое оборудование на 30 миллионов рублей. Эта сумма в два раза больше, чем в 2022 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Будут закуплены аппараты отечественного и белорусско-российского производства. Сделан упор на эндоскопическое оборудование – фиброгастроскопы, колоноскопы и бронхоскопы. Не забывают и о лечебной медицинской технике. Так, сейчас завершают работу по установке аппарата для томотерапии. Он предназначен для высокоточного лучевого лечения рака всего тела. Он был закуплен за счет республиканского бюджета. Также большой упор сделают на оборудование и системы для скрининга.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Мы активно работаем по скринингам. И видим эффективность скрининга онкологических заболеваний. Если в целом выявляемость онкологических заболеваний первой, второй стадии около 65 %, то при скринингах – выше 82 %. Поэтому также в этом году продолжается дооснащение наших эндоскопических центров, дооснащение ТЭС-системами. На эти цели в бюджете города, в бюджете на здравоохранение выделено более 11 миллионов рублей.