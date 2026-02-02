У Беларуси и России появится союзная спутниковая связь? Ответили в Минсвязи

Как прошел Союзный Совмин? Какие шероховатости на общем пути? И что в повестке еще более плотной интеграции? На площадке ток-шоу эксперты обсудили отношения между Беларусью и Россией. Алена Сырова, СТВ:

Павел Николаевич, искусственный интеллект. У Беларуси и России подходы разные? Мы в чем-то похожи? Может, у нас какое-то общее министерство появится или общий какой-то комитет по исследованию искусственного интеллекта? Кирилл Казаков, СТВ:

Я просто спрошу, что такое союзный искусственный интеллект?

Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Хороший вопрос, потому что во всем мире есть несколько вариантов регулирования искусственного интеллекта. Здесь сказать, что мы уже как-то продвинулись именно с точки зрения его регулирования, конечно, еще нет. Но в то же время мы внимательно следим за теми разработками, которые есть в Российской Федерации. Мы уже создали у себя небольшой кластер вычислительный, благодаря нашим российским коллегам смогли уже развернуть небольшую модель, на которой мы сейчас изучаем, как можно обрабатывать важные чувствительные данные на территории Республики Беларусь, а не пользоваться теми решениями, которые находятся за рубежом. Поэтому это действительно важно и нужно. И я думаю, что перспектива в этом, конечно же, большая, потому что искусственный интеллект, наверное, топ-1 из тех технологий, которые в ближайшее время будут применяться. Алена Сырова:

То есть мы у них учимся? Павел Ткач:

Скажем так, у нас есть свои совершенно серьезные, интересные наработки. Другое дело, что у нас не хватало своей инфраструктуры мощной вычислительной, но сейчас мы это выравниваем и будем работать вместе.