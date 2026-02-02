У Беларуси и России появится союзная спутниковая связь? Ответили в Минсвязи

Как прошел Союзный Совмин? Какие шероховатости на общем пути? И что в повестке еще более плотной интеграции?
На площадке ток-шоу эксперты обсудили отношения между Беларусью и Россией.
Алена Сырова, СТВ:
Павел Николаевич, искусственный интеллект. У Беларуси и России подходы разные? Мы в чем-то похожи? Может, у нас какое-то общее министерство появится или общий какой-то комитет по исследованию искусственного интеллекта?
Кирилл Казаков, СТВ:
Я просто спрошу, что такое союзный искусственный интеллект?
Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:
Хороший вопрос, потому что во всем мире есть несколько вариантов регулирования искусственного интеллекта. Здесь сказать, что мы уже как-то продвинулись именно с точки зрения его регулирования, конечно, еще нет. Но в то же время мы внимательно следим за теми разработками, которые есть в Российской Федерации.
Мы уже создали у себя небольшой кластер вычислительный, благодаря нашим российским коллегам смогли уже развернуть небольшую модель, на которой мы сейчас изучаем, как можно обрабатывать важные чувствительные данные на территории Республики Беларусь, а не пользоваться теми решениями, которые находятся за рубежом. Поэтому это действительно важно и нужно. И я думаю, что перспектива в этом, конечно же, большая, потому что искусственный интеллект, наверное, топ-1 из тех технологий, которые в ближайшее время будут применяться.
Алена Сырова:
То есть мы у них учимся?
Павел Ткач:
Скажем так, у нас есть свои совершенно серьезные, интересные наработки. Другое дело, что у нас не хватало своей инфраструктуры мощной вычислительной, но сейчас мы это выравниваем и будем работать вместе.
Алена Сырова:
А им мы интересны?
Павел Ткач:
Конечно, интересны именно с точки зрения применения уже тех решений, которые мы отработали, потому что мы периодически презентуем свои решения, например, обработка медицинских изображений, тоже с применением искусственного интеллекта. У нас уже наработана определенная база, есть определенный опыт, и, конечно, мы это тоже можем показать.
Кирилл Казаков:
Слушайте, американцы хвастаются своим Starlink, а у нас союзная спутниковая связь может появиться?
Павел Ткач:
Да, тоже есть. Мы поддержали Российскую Федерацию, когда они заявляли свою сеть в Международном союзе электросвязи, это «Бюро 1440» так называемое. Она, конечно, еще находится на начальной стадии развития пока, но тем не менее мы уже встречались с коллегами, нам действительно интересно, дабы не пользоваться либо Starlink либо еще одним оператором OneWeb. Да, мы рассматриваем такой вариант для того, чтобы можно было доставлять интернет даже в те места, где, предположим, очень сложно либо построить сети сотовой связи, либо проложить оптоволокно, например, в Полесье, где болота, заповедники, не так легко это все сделать. Но кто-то, предположим, откроет усадьбу, и люди все равно хотят интернет, и это может быть замена этих технологий, мы взаимодействуем.
Алена Сырова:
Но это вопрос какого времени, какой перспективы?
Павел Ткач:
Уже тестовые спутники Российской Федерации запущены. Правда, второй пуск, насколько я знаю, был пока отложен. Но тем не менее мы надеемся, что в ближайшее время, в этом году они обещали нам продемонстрировать уже на практике всю эту работу. До одного гигабита в секунду позволяет технология. Я думаю, что если не в этом, то в следующем году уже можно будет говорить о том, чтобы реально пощупать нам.
Почему не сделали полную отмену роуминга между Беларусью и Россией? Объяснил Павел Ткач.