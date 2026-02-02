83 года назад советские войска разгромили фашистов под Сталинградом

2 февраля исполняется 83 года со дня окончания Сталинградской битвы. Это сражение стало крупнейшим и решающим, переломным этапом Великой Отечественной войны с линией фронта около 800 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

200 дней и ночей сражения, в котором участвовало более 2 миллионов человек. Через огонь Сталинграда прошли тысячи единиц техники. Чрезвычайно велики были потери обеих сторон. Советские войска потеряли более миллиона человек, Германия и ее союзники – около полутора миллионов. Миф о непобедимости вермахта был развеян именно 2 февраля 1943 года.