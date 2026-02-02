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83 года назад советские войска разгромили фашистов под Сталинградом

02 февраля 2026 17:10
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2 февраля исполняется 83 года со дня окончания Сталинградской битвы. Это сражение стало крупнейшим и решающим, переломным этапом Великой Отечественной войны с линией фронта около 800 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

200 дней и ночей сражения, в котором участвовало более 2 миллионов человек. Через огонь Сталинграда прошли тысячи единиц техники. Чрезвычайно велики были потери обеих сторон. Советские войска потеряли более миллиона человек, Германия и ее союзники – около полутора миллионов. Миф о непобедимости вермахта был развеян именно 2 февраля 1943 года. 

83 года назад советские войска разгромили фашистов под Сталинградом-2

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Национальной академии наук Беларуси: 
Сталинградская битва считается второй знаковой битвой из четырех великих сражений коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Первой называют Битву за Москву, Сталинградская битва была второй победой стратегического масштаба, третьей называют Курское сражение. И четвертая Битва за Днепр. 

В конечном счете, действительно, Сталинград – это был первый в истории случай, когда была полностью окружена и уничтожена немецкая полевая армия. До этого таких прецедентов не было.

Победа советского народа в Сталинградской битве положила начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. Это было начало изгнания оккупантов с советской земли.

# Великая Отечественная война

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