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Белорусская продукция поставляется в более чем 100 стран

02 февраля 2026 16:56
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Морозы не только закаляют землю, но и согревают перспективы для будущего урожая. Но давайте вспомним, чего уже удалось достичь аграрной отрасли в минувшем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская продукция поставляется в более чем 100 стран-2

Беларусь экспортировала продовольствие на рекордные для нашей страны 10  млрд долларов США. А это примерно четверть всего товарного экспорта, то есть наивысший показатель в истории страны. Продукция поставляется в более чем 100 стран. 

По таким позициям, как яблоки, капуста, лук, морковь и свекла, прежде всего делается акцент на насыщение внутреннего рынка. Их экспорт возможен только по лицензиям и при наличии достаточных запасов внутри страны. Стратегическая задача – обеспечить собственными товарами внутренний рынок не только в сезон, но и в межсезонье. 

К слову, Президент поручил усилить работу аграриев именно с прицелом на качественное обеспечение потребностей страны круглый год. Это станет приоритетом и для дальнейшего развития отрасли. Причем развитие идет по международным стандартам. Беларусь активно внедряет системы контроля и мониторинга качества, борется с фальсификацией и оценивает риски безопасности продуктов питания.

Переизбыток применения химии для ускорения получения урожая и максимальной выгоды это не белорусский подход. Европейские же магазины давно стали источником скрытых рисков. Превышение уровней нитратов и остатков пестицидов в овощах и фруктах, особенно в яблоках, которые входят в ключевые позиции экспорта Польши, похоже, стало нормой.

# Продукты питания # Экспорт # Сельское хозяйство

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