Белорусская продукция поставляется в более чем 100 стран

Морозы не только закаляют землю, но и согревают перспективы для будущего урожая. Но давайте вспомним, чего уже удалось достичь аграрной отрасли в минувшем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь экспортировала продовольствие на рекордные для нашей страны 10 млрд долларов США. А это примерно четверть всего товарного экспорта, то есть наивысший показатель в истории страны. Продукция поставляется в более чем 100 стран.

По таким позициям, как яблоки, капуста, лук, морковь и свекла, прежде всего делается акцент на насыщение внутреннего рынка. Их экспорт возможен только по лицензиям и при наличии достаточных запасов внутри страны. Стратегическая задача – обеспечить собственными товарами внутренний рынок не только в сезон, но и в межсезонье.

К слову, Президент поручил усилить работу аграриев именно с прицелом на качественное обеспечение потребностей страны круглый год. Это станет приоритетом и для дальнейшего развития отрасли. Причем развитие идет по международным стандартам. Беларусь активно внедряет системы контроля и мониторинга качества, борется с фальсификацией и оценивает риски безопасности продуктов питания.

Переизбыток применения химии для ускорения получения урожая и максимальной выгоды это не белорусский подход. Европейские же магазины давно стали источником скрытых рисков. Превышение уровней нитратов и остатков пестицидов в овощах и фруктах, особенно в яблоках, которые входят в ключевые позиции экспорта Польши, похоже, стало нормой.