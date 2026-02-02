Александр Лукашенко подписал поправки в закон о дактилоскопии. Документ будет способствовать своевременному выявлению рисков, вызовов, угроз национальной безопасности, нейтрализации их внутренних и внешних источников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расширен список силовых структур, которые имеют право на получение и использование дактилоскопической информации. Это органы внутренних дел, уголовного преследования, суды, пограничная служба, а также иные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

Согласно закону, дактилоскопирование обязательно для иностранцев и лиц без гражданства, проходящих пограничный контроль, а также подлежащих депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором о реадмиссии.

Сдавать отпечатки пальцев будут и те, кто включен в список лиц, чей въезд в Беларусь запрещен или нежелателен, а также лица, в отношении которых органами пограничной службы принято решение о проведении дактилоскопической регистрации в интересах национальной безопасности.