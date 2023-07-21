«За год-полтора всё наладили». Как молодой специалист стал главным энергетиком в хозяйстве

Каждый год все районы Минской области пополняются новыми кадрами. Медицина, культура, сельское хозяйство – молодые специалисты не только набираются опыта, но и оттачивают свои навыки. Как принимают кадры на местах и какие условия для них предусмотрены, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Агрогородок Драчково, Смолевичский район. Здесь находится сердце сельхозпредприятия «Петровичи». Знакомьтесь, Александр Ефименко. В хозяйстве оказался сразу после окончания учебы. Наработки, практика и следом предложение от руководства. Нынче он главный энергетик хозяйства. Влада Родовская, корреспондент:

Сельское хозяйство – это такая стезя не очень простая. И выбрать такое направление – это нужно иметь определенный склад жизни, ума, окружение. Как сложилось, что вы поступили, вследствие чего и связали свою жизнь с этим делом?

Александр Ефименко, главный энергетик сельхозпредприятия «Петровичи»:

Закончил я вообще девять классов, потом поступил в техникум жодинский, отучился три года 10 месяцев на техника-электрика. И к концу обучения встал вопрос, куда дальше идти: либо идти отрабатывать, либо куда-то дальше поступать. Мне учиться нравится, осваивать новые знания. И я начал искать, куда поступить. Было два варианта: либо БГАТУ, либо БНТУ. Поехал в БГАТУ, узнал, что нужно для поступления, какие там специальности, как раз была моя специальность электроэнергетика в сельском хозяйстве. Поехал в наш исполком, взял целевое направление, потому что я хотел отрабатывать в своем районе. Мне нравится наш район, очень хороший, перспективный район, крепкий. Вот так я поступил в БГАТУ, отучился там три курса. Во время учебы решил, что хочет работать на своей малой родине, в Смолевичском районе. Узнал про открытую вакансию, освоился и получает от работы удовольствие. С радостью решает все вопросы по части энергетики в хозяйстве.

Александр Ефименко:

Следить за электробезопасностью скота, людей, обслуживающего персонала – полностью всех. Нужно поддерживать в работоспособном состоянии все электрооборудование, начиная от освещения местного, наружного и заканчивая обслуживанием дойных установок, холодильников, компрессоров, чтобы все работало бесперебойно. Два года работаю здесь, и за два года я уже поработал инженером по охране труда, и сейчас я работаю еще инженером по механизации дополнительно. Скучать не приходится. У Александра отец и брат заняты в сельском хозяйстве, знают все тонкости работы. От посевной до уборочной. И понимают, что от слаженного и грамотного подхода будет результат на столе у каждого белоруса. Именно поэтому Александр Ефименко решил пополнить свои знания и поступил на переподготовку в БГАТУ. Планирует стать специалистом по управлению в сфере АПК.

Александр Ефименко:

Мне интересно сельское хозяйство, я стараюсь развиваться в разных сферах: животноводство, агрономия, строительство, та же энергетика. Все сферы, мне интересно, я пытаюсь узнать. Признается, по началу было нелегко, хоть и малая родина. Но поддержало руководство, а еще здесь практикуют систему наставничества. Опытные коллеги всегда готовы подставить плечо. А еще выделили служебный транспорт. Александр Ефименко:

Уже начал понимать примерно, что, где, куда. Начали уже под себя подстраивать полностью все, где-то восстанавливать, где-то ремонтировать, где-то вообще все новое устанавливать. За год-полтора все наладили.

Основное направление хозяйства – животноводство. Поголовье скота почти 2 000. Здесь делают ставку на молоко, а поэтому акцент на кормовые культуры. Агросезон в самом разгаре, в помощь – молодые специалисты. Их в хозяйстве четыре человека, а через месяц еще прибудет пять.