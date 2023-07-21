Звукорежиссёр, барабанщик и наставник. Как молодой работник Смолевичского ДК совмещает несколько дел?

Каждый год все районы Минской области пополняются новыми кадрами. Медицина, культура, сельское хозяйство – молодые специалисты не только набираются опыта, но и оттачивают свои навыки. Как принимают кадры на местах и какие условия для них предусмотрены, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ. Встретил нас в городском доме культуры Виталий Нехайчик. Молодой специалист работает здесь звукорежиссером. Признается, творчеством он «горит», поэтому еще в школе решил связать с этим свою жизнь.

Виталий Нехайчик, звукорежиссер Смолевичского дома культуры:

Когда я учился в школе, в 11-м классе ходил в музыкальную школу и играл параллельно на барабанах, много чем занимался. Музыка меня затянула, захотелось и дальше продолжить, связать жизнь с музыкой. И решил поступать на ударные. Поступил в Минский государственный колледж искусств, на отделение народного творчества «Инструментальная музыка». Там обучался на барабанах. Окончание колледжа, я уже попал в дом культуры, где мне предложили работать звукооператором. Предложение было интересное, я немного подумал и решил, что мне это пригодится в жизни. До работы в доме культуры со звукорежиссурой не был знаком. Шаг за шагом старанием и упорством познал эту творческую профессию. Помогла частая практика. Сейчас Виталий с умной техникой на «ты».

Влада Родовская, корреспондент:

Увлечение музыкой было связано с родными? Может, друзья занимались? Либо просто вам захотелось в какой-то момент и вы приняли решение этим заниматься? Виталий Нехайчик:

Нет, самое интересное, что у меня ни родители, ни родственники – особо нет музыкантов. Просто отдали в музыкальную школу, и я там вообще учился на домре, и параллельно пришел молодой педагог, я услышал, как занимаются на ударных, и мне тоже захотелось.

Создание звуковых образов, драматургия и концепция звуков, их обработка – освоение новой для себя профессии, как признается сам Виталий, было очень увлекательным. Технические аспекты знает на «отлично». – Прихожу на работу и первом делом включаю микшерный пульт. Дальше включаются микрофоны и панорамные колонки. Вообще сам по себе микшерный пульт – это как сердце, связующее между микрофонами, музыкой и колонками. То есть тут мы собираем микс и дальше выдаем на панорамной колонке. Очень важно настроить микрофоны, проверить звук, чтобы все работало, чтобы на мероприятии не было никаких нюансов: микрофон не работает или плохо звучит.

– В чем идеальность микрофона? Как это происходит? Должно быть какое-то гармоничное соединение со звуком?

– А тут все просто – по частотам. Есть такое понятие, как эквализация. Эквалайзер – это, грубо говоря, график, где мы режем или добавляем какие-либо частоты. И есть компрессор, сам по себе компрессор предполагает, что зажимает. И без компрессора тоже нельзя работать, потому что есть люди, которые говорят тихо, потом резко крикнут. Или когда вокалист поет, у него есть какие-то ноты тихие, какие-то громкие. Чтобы не было этих перепадов, компрессор это все дело выравнивает.

– Проходит концерт. Вы заранее настраиваете или следите за обстановкой и настраиваете во время выступления?

– Все основное настраивается до концерта, потому что тут большой объем работы, особенно если это какой-то выезд. Только какие-то корректировки или услышал, что что-то это чуть-чуть можно добавить или прибрать, тогда уже корректируется, а так все выставляется и настраивается до концерта.

И несмотря на то, что основная работа Виталия скрывается за кулисами, свой творческий потенциал все равно получается раскрыть. Руководство дома культуры любовь к музыке поддерживает, более того – дает возможность показывать свой талант на городских сценах. Влада Родовская:

В любом случае, если вы тянулись к музыке, это больше техническая сторона культуры. Хочется ли вам выступать на сцене? Есть ли такая возможность? Как вы реализуете свой творческий потенциал? Либо хватает этого направления? Виталий Нехайчик:

Нет, я продолжаю выступать и играю в коллективах на ударных. Есть коллектив, где я как звукорежиссер с ними езжу, есть свой коллектив, где я как барабанщик и тоже звукорежиссер. Я подключаю аппаратуру, ставлю барабаны. Руководство везде поддерживает, помогает. Сразу, когда я пришел работать, мне не то что кинули как котенка, а позвали людей-специалистов, чтобы мне объяснили, как примерно что работает. И когда у меня параллельно какие-то концерты, то тоже мне идут на уступки, бывает.

А за талантами тянутся другие таланты. И вот пример – Владимиру Гуло всего 13 лет. На городском мероприятии увидел, как работает Виталий и загорелся. Захотел познать техническую сторону искусства. Виталий мальчика поддержал. Поэтапно открывает все тонкости музыкального дела. А в обучении не только сухая теория, но и практика. Владимир частенько работает вместе с уже опытным звукорежиссером и помогает на концертах.