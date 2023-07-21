Прямой эфир

«Пришёл к нам Ванечка наш». Узнали, как единственный мужчина-дояр работает на ферме в Смолевичском районе

21 июля 2023 14:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Каждый год все районы Минской области пополняются новыми кадрами. Медицина, культура, сельское хозяйство – молодые специалисты не только набираются опыта, но и оттачивают свои навыки. Как принимают кадры на местах и какие условия для них предусмотрены, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Хозяйство «Озерицкий-Агро». Здесь Иван Владыко, молодой сотрудник, работает оператором машинного доения. По специальности – электросварщик. После армии пришел в хозяйство, начинал работать животноводом.

«Пришёл к нам Ванечка наш». Узнали, как единственный мужчина-дояр работает на ферме в Смолевичском районе-1

Иван Владыко, оператор машинного доения молочно-товарной фермы «Задомля» сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро»:
Работал животноводом, захотелось попробовать другую сферу. Доение понравилось, на данный момент работаю уже два года, зарплаты достойные, жилье дали.

Иван Владыко родом из деревни. Привыкать к сельскому хозяйству долго не пришлось. Сейчас легко ориентируется в животноводстве. Знает всю технологию доения.

Братья-двойняшки после учебы пришли работать в одну больницу. История врачей-распределенцев – подробности.

«Пришёл к нам Ванечка наш». Узнали, как единственный мужчина-дояр работает на ферме в Смолевичском районе-3

Аппараты подключаем вручную. В среднем корова доится семь минут. Коровы подобраны так, чтобы карусель не останавливалась.

Иван Владыко – единственный мужчина-дояр. Коллектив на ферме в основном женский. Осваивать новую профессию помогали опытные коллеги.

«Пришёл к нам Ванечка наш». Узнали, как единственный мужчина-дояр работает на ферме в Смолевичском районе-5

Вероника Адамович, оператор машинного доения молочно-товарной фермы «Задомля» сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро»:
Я пришла сюда, одни женщины работали. Года три, наверное, или два – пришел к нам Ванечка наш. Работает, справляется.

На молочно-товарной ферме все автоматизировано. Есть система видеонаблюдения. На компьютере хранится информация о характеристиках животных. Используется специальное считывающее устройство.

«Пришёл к нам Ванечка наш». Узнали, как единственный мужчина-дояр работает на ферме в Смолевичском районе-7

Татьяна Федоркевич, зоотехник-селекционер сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро»:
У каждой коровы имеется свой респондер, который считает информацию. К примеру, у нас едет 693-я коровка, и мы видим всю по ней информацию. И это самая лучшая коровка нашего комплекса и самая лучшая корова Смолевичского района.

В «Озерицком-Агро» больше 2 000 дойного стада. Ежедневно получают свыше 60 тонн молока класса «Экстра». График работы плотный, условия труда комфортные. Есть комната отдыха, душевая, также организован подвоз сотрудников.

«Пришёл к нам Ванечка наш». Узнали, как единственный мужчина-дояр работает на ферме в Смолевичском районе-9

Иван Владыко:
Есть между дойками перерыв, когда можно поехать домой, отдохнуть от работы, побыть семьей. Я проживаю в общежитии, меня подвозят домой, в общежитие.

«Пришёл к нам Ванечка наш». Узнали, как единственный мужчина-дояр работает на ферме в Смолевичском районе-11

Коллектив в «Озерицком-Агро» молодой. Здесь работает более 50 человек в возрасте до 30 лет. Для своих сотрудников строится жилье, а это стимул остаться на рабочем месте. Предприятие планирует расширяться. Возводят новую ферму, что позволит увеличить показатели качества и количества молочной продукции.

«За год-полтора все наладили». Как молодой специалист стал главным энергетиком в хозяйства (читайте далее).

# Профессии # Влада Родовская

Другие новости рубрики

Все новости
«За год-полтора всё наладили». Как молодой специалист стал главным энергетиком в хозяйстве
21 июля 2023 14:11

«За год-полтора всё наладили». Как молодой специалист стал главным энергетиком в хозяйстве

В Минске обсудили возможность граждан Беларуси и России свободно работать в Союзном государстве
21 июля 2023 14:10

В Минске обсудили возможность граждан Беларуси и России свободно работать в Союзном государстве

«Она какая-то меркантильная». Можно ли партнёрам обсуждать финансовые вопросы в начале отношений?
21 июля 2023 14:01

«Она какая-то меркантильная». Можно ли партнёрам обсуждать финансовые вопросы в начале отношений?