«Пришёл к нам Ванечка наш». Узнали, как единственный мужчина-дояр работает на ферме в Смолевичском районе

Каждый год все районы Минской области пополняются новыми кадрами. Медицина, культура, сельское хозяйство – молодые специалисты не только набираются опыта, но и оттачивают свои навыки. Как принимают кадры на местах и какие условия для них предусмотрены, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ. Хозяйство «Озерицкий-Агро». Здесь Иван Владыко, молодой сотрудник, работает оператором машинного доения. По специальности – электросварщик. После армии пришел в хозяйство, начинал работать животноводом.

Иван Владыко, оператор машинного доения молочно-товарной фермы «Задомля» сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро»:

Работал животноводом, захотелось попробовать другую сферу. Доение понравилось, на данный момент работаю уже два года, зарплаты достойные, жилье дали. Иван Владыко родом из деревни. Привыкать к сельскому хозяйству долго не пришлось. Сейчас легко ориентируется в животноводстве. Знает всю технологию доения. Братья-двойняшки после учебы пришли работать в одну больницу. История врачей-распределенцев – подробности.

Аппараты подключаем вручную. В среднем корова доится семь минут. Коровы подобраны так, чтобы карусель не останавливалась. Иван Владыко – единственный мужчина-дояр. Коллектив на ферме в основном женский. Осваивать новую профессию помогали опытные коллеги.

Вероника Адамович, оператор машинного доения молочно-товарной фермы «Задомля» сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро»:

Я пришла сюда, одни женщины работали. Года три, наверное, или два – пришел к нам Ванечка наш. Работает, справляется. На молочно-товарной ферме все автоматизировано. Есть система видеонаблюдения. На компьютере хранится информация о характеристиках животных. Используется специальное считывающее устройство.

Татьяна Федоркевич, зоотехник-селекционер сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро»:

У каждой коровы имеется свой респондер, который считает информацию. К примеру, у нас едет 693-я коровка, и мы видим всю по ней информацию. И это самая лучшая коровка нашего комплекса и самая лучшая корова Смолевичского района. В «Озерицком-Агро» больше 2 000 дойного стада. Ежедневно получают свыше 60 тонн молока класса «Экстра». График работы плотный, условия труда комфортные. Есть комната отдыха, душевая, также организован подвоз сотрудников.

Иван Владыко:

Есть между дойками перерыв, когда можно поехать домой, отдохнуть от работы, побыть семьей. Я проживаю в общежитии, меня подвозят домой, в общежитие.