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У Александра Лукашенко спросили: «Вдруг вы откажитесь от президентских полномочий?» И вот его ответ

14 ноября 2020 14:28
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Новости Беларуси. О геополитике, внутренних волнениях, двусторонних отношениях Беларуси с государствами планеты. Интервью Александра Лукашенко политическим обозревателям белорусских и зарубежных СМИ стало одним из самых обсуждаемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Александра Лукашенко спросили: «Вдруг вы откажитесь от президентских полномочий?» И вот его ответ-1

Разумеется, не смогли обойти стороной и тему внутриполитических волнений в Беларуси. Александр Лукашенко рассказал о мотивации тех или иных поступков, подробно рассказал о глубинных причинах происходящего и своем видении выхода из кризисной ситуации.

Журналисты поинтересовались ходом подготовки конституционной реформы в нашей стране и условиях, при которых Александр Лукашенко может покинуть пост главы нашего государства.

У Александра Лукашенко спросили: «Вдруг вы откажитесь от президентских полномочий?» И вот его ответ-4

Ерлан Бекхожин, председатель правления Национального телевизионного информационного агентства «Хабар» (Казахстан):
Вдруг вы откажитесь от президентских полномочий? Вдруг.

У Александра Лукашенко спросили: «Вдруг вы откажитесь от президентских полномочий?» И вот его ответ-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет, вдруг я не откажусь. Я просто, когда надо, уйду с этого поста. Зачем вдруг? Вдруг – это опасно. Детально, с принятием Конституции и прочее, по срокам я планирую заявить на Всебелорусском народном собрании, как мы будем двигаться и при каких условиях. Они сейчас вырабатываются. Но ни в коем случае не под давлением. Ни в коем случае мы не пойдем на то, чтобы, знаете, бросить людей и уйти.

Кроме Беларуси у меня ничего нет. Предать людей, бросить людей я не могу. Поэтому надо спокойно договориться. Если Лукашенко уходит, чтобы в стране было тихо и спокойно.

У Александра Лукашенко спросили: «Вдруг вы откажитесь от президентских полномочий?» И вот его ответ-10

Отметим, что во Дворце Независимости 13 ноября работали журналисты из пяти стран – Беларуси, Казахстана, Молдовы, России и Украины. И подобный формат общения позволил донести позицию официального Минска до многомиллионной аудитории и, возможно, достучаться до тех, кто свое мнение формирует под натиском информационных бомбардировок фейками в интернете.

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