У Александра Лукашенко спросили: «Вдруг вы откажитесь от президентских полномочий?» И вот его ответ

Новости Беларуси. О геополитике, внутренних волнениях, двусторонних отношениях Беларуси с государствами планеты. Интервью Александра Лукашенко политическим обозревателям белорусских и зарубежных СМИ стало одним из самых обсуждаемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разумеется, не смогли обойти стороной и тему внутриполитических волнений в Беларуси. Александр Лукашенко рассказал о мотивации тех или иных поступков, подробно рассказал о глубинных причинах происходящего и своем видении выхода из кризисной ситуации. Журналисты поинтересовались ходом подготовки конституционной реформы в нашей стране и условиях, при которых Александр Лукашенко может покинуть пост главы нашего государства.

Ерлан Бекхожин, председатель правления Национального телевизионного информационного агентства «Хабар» (Казахстан):

Вдруг вы откажитесь от президентских полномочий? Вдруг.