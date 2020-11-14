Александр Лукашенко: мы никогда не создавали проблем нашим соседям

Новости Беларуси. О геополитике, внутренних волнениях, двусторонних отношениях Беларуси с государствами планеты. Интервью Александра Лукашенко политическим обозревателям белорусских и зарубежных СМИ стало одним из самых обсуждаемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости 13 ноября работали журналисты из пяти стран – Беларуси, Казахстана, Молдовы, России и Украины.
В течение четырех часов глава государства отвечал на самые острые вопросы журналистов: о технологиях цветных революций и опыте преодоления кризиса в Беларуси, коронавирусе, интеграции и экономических перспективах. Именно экономику Президент назвал основой стабильной жизни любого государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы никогда – это краеугольный камень нашей политики – не создавали проблем нашим соседям. Никогда. Не только соседям, но и дальним странам, где живут наши друзья – Казахстан, даже дальше туда – Китай и так далее. Я уже не говорю про Россию, я не говорю про Украину, Польшу, Литву, Латвию. Это наши соседи, мы их не выбирали. Их не выбирают – они от Господа Бога. Поэтому в основе лежит экономика.