Александр Лукашенко: мы никогда не создавали проблем нашим соседям

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы никогда – это краеугольный камень нашей политики – не создавали проблем нашим соседям. Никогда. Не только соседям, но и дальним странам, где живут наши друзья – Казахстан, даже дальше туда – Китай и так далее. Я уже не говорю про Россию, я не говорю про Украину, Польшу, Литву, Латвию. Это наши соседи, мы их не выбирали. Их не выбирают – они от Господа Бога. Поэтому в основе лежит экономика.