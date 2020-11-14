Сейчас у него целый домашний зоопарк. Как птицевод-любитель занялся разведением редких пород кур

Новости Беларуси. Золотые петушки и Курочки Рябы словно только сошли со страниц русских сказок. Энтузиазм птицеводов-любителей творит чудеса, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Благодаря ему сохраняются многие редкие породы кур. Во всем многообразии декоративной домашней птицы Геннадий нашел своих фаворитов.

– Он, на самом деле, такой благородный.

– Золотой петушок.

– Да, можно сказать и так.

О домашней живности владелец этой пестрой компании и не помышлял. Но несколько лет назад Геннадий перенес инсульт. О прежней активности пришлось забыть и найти дело для души. Сейчас у него – не просто курятник, скорее домашний зоопарк.

Яна Шипко, корреспондент:

Курица – это самая популярная домашняя птица, но когда речь идет о таких экзотических представителях породы, а это у нас чистейший представитель польской хохлатой породы, то, конечно, не главное, сколько яиц несет такая курочка, а владельцы о них заботятся, держат их для души.

Польские хохлатые хороши даже в мокрую погоду. Представителей породы выдают шикарные перьевые шапки. Хохолки заменяют их владелицам гребень, зато закрывают обзор и делают более уязвимыми для хищников.

Геннадий Томашевич, птицевод-любитель:

Прическа у него своеобразная, некоторые обстригают вот эти перышки, чтобы они видели, но они видят и так. Когда он задирает свою головку, тогда еще лучше выглядит.

По легенде, чубатые курочки получили свое название из-за шапок, похожих на головной убор польских солдат. Окрасы могут варьироваться, но хохолок неизменен. Владелец элитной породы о каждой разновидности знает множество нюансов. Побег из курятника санкционированный. Геннадий дает волю порезвиться своим питомцам. А пока оригинальные птицы дефилируют по подворью, любуется их грацией и статью.

А здесь, кажется, чего-то не хватает. Правда, отсутствие хвоста – верный признак соответствия стандарту. Арауканы – одни из самых экзотических домашних птиц, которыми могут похвастаться куроводы. Их родина – одноименное индейское племя. И если не хвостом, то своеобразными гусарскими «баками» щеголяют задиры-петухи Араукана. Научился говорить голосом хозяина и разыграл тёщу. Посмотрите, как у белоруса живёт говорящий ворон

Геннадий Томашевич:

Этот петушок довольно красивый и правильный Араукана. У него такой гребень розовидный, бородка, у них нет хвоста, поэтому такой грациозный вид. И расцветка причудливая, вот трудно сказать, какого цвета: коричневый, желтый, серый, и черный, и всяких цветов. Он такой статный. Надо смотреть: зеленые ножки, какой цвет глаз, розовидный гребень, чтобы не очень большой был.

Рекордсмены-несушки в коллекции Геннадия.

Геннадий Томашевич:

Вот это билефельдеры, этот петушок – под 4 килограмма. Эти курочки старшие, им уже по три года, а с красной шеей, более яркой – по пять с половиной месяцев, они еще не несутся. Я оставил постарше – когда старше курица, яйца лучше, цыплята более здоровые появляются. У них тоже вид красивый, они дают 240 яиц, причем несутся круглый год. Может, на три недели делают перерыв, сейчас не несутся. Там сухо, хватает еды, воды, они по-своему счастливы, что все есть. Когда они сидят, воркуют – значит, все хорошо.

С первыми петухами Геннадий не встает. Курочки подстроились под его распорядок дня – иначе живность была бы в тягость, а не в радость.

Геннадий Томашевич:

Всем курам надо что? Чистая вода, чистая еда, чистое помещение – и это можно содержать. Подсыпаешь опилки, и сухо.



Ради сохранения породы куроводы готовы поехать за чистокровными курочкой или петушком в любую точку страны. Азарта в этом деле не меньше, чем у любых заядлых коллекционеров.

Светло-кофейные с бородкой называются фавероль, французские. Бывает, приедут, спрашивают: «А у тебя нет петушка поменять?» Я тоже съездил, взял. У них белая голова и сбоку с каждой стороны есть коричневое пятно – это тоже их признак. У них пять пальцев, слегка облохмачена ножка, не слишком. Курочки немножко задумчивые, флегматичные.