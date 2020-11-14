В Слуцке мужчину приговорили к трём годам колонии за сопротивление сотруднику милиции

Новости Беларуси. Суд Слуцкого района признал виновным 29-летнего местного жителя, который оказал сопротивление сотруднику милиции. Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером 10 августа нетрезвый молодой человек на законное требование показать свои документы и проехать на освидетельствование отказался это сделать. Более того, толкнул представителя закона в грудь, а затем ударил чем-то тяжелым по голове.