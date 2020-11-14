В Слуцке мужчину приговорили к трём годам колонии за сопротивление сотруднику милиции

Новости Беларуси. Суд Слуцкого района признал виновным 29-летнего местного жителя, который оказал сопротивление сотруднику милиции. Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Суд Слуцкого района признал виновным 29-летнего местного жителя, который оказал сопротивление сотруднику милиции. Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вечером 10 августа нетрезвый молодой человек на законное требование показать свои документы и проехать на освидетельствование отказался это сделать. Более того, толкнул представителя закона в грудь, а затем ударил чем-то тяжелым по голове.
Алексей Крот, помощник прокурора Слуцкого района:
13 ноября 2020 года судом Слуцкого района постановлен обвинительный приговор, согласно которому обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2-й статьи 363-й Уголовного кодекса Республики Беларусь. И ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.
Приговор в законную силу пока не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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